Семьи погибших в ДТП в Хабаровском крае получат по 1 млн рублей

16 декабря 2022 в 05:57 Размер текста - 17 +

Дегтярев анонсировал выплаты семьям погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае Фото: Владимир Андреев © URA.RU Семьи погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае получат по одному миллиону рублей. Пострадавшим начислят по 500 тысяч. Об этом сообщил губернатор края Михаил Дегтярев. «Из резервного фонда Хабаровского края семьи погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшим выплатим по 500 тысяч рублей. Поручил минсоцзащиты края подготовить соответствующее распоряжение», — написал Дегтярев в своем telegram-канале . На 178-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре сошел с трассы автобус с вахтовиками. В результате аварии, по последним данным, погибли семь человек. Еще 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести, докладывал Дягтерев.

Семьи погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае получат по одному миллиону рублей. Пострадавшим начислят по 500 тысяч. Об этом сообщил губернатор края Михаил Дегтярев. «Из резервного фонда Хабаровского края семьи погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшим выплатим по 500 тысяч рублей. Поручил минсоцзащиты края подготовить соответствующее распоряжение», — написал Дегтярев в своем telegram-канале. На 178-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре сошел с трассы автобус с вахтовиками. В результате аварии, по последним данным, погибли семь человек. Еще 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести, докладывал Дягтерев.