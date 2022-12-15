Семьи погибших в ДТП в Хабаровском крае получат по 1 млн рублей

Дегтярев анонсировал выплаты семьям погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае
Семьи погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае получат по одному миллиону рублей. Пострадавшим начислят по 500 тысяч. Об этом сообщил губернатор края Михаил Дегтярев.
«Из резервного фонда Хабаровского края семьи погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшим выплатим по 500 тысяч рублей. Поручил минсоцзащиты края подготовить соответствующее распоряжение», — написал Дегтярев в своем
На 178-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре сошел с трассы автобус с вахтовиками. В результате аварии, по последним данным, погибли семь человек. Еще 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести, докладывал Дягтерев.
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