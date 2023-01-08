Командир из ДНР раскрыл, как изменилась работа армии после удара по Макеевке

Командир ДНР Ходаковский: после трагедии в Макеевке минимизировано скопление солдат в одном месте
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В армии приняли решение минимизировать скопление солдат в одном месте Фото:
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После гибели военнослужащих в Макеевке в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в армии сделаны необходимые выводы и приняты важные изменения, среди которых минимизация нахождения большого скопления солдат в одном месте. Об этом рассказал командир армии ДНР Александр Ходаковский.

«Судя по тому, что вчерашний прилет хаймерсов в район Холодной Балки таких последствий не имеет — выводы делаются, и меры принимаются. Также для местных мобилизованных введен специальный режим службы, минимизирующий скопление», — написал Ходаковский в своем telegram-канале. Он добавил, что некоторых солдат перевели на дежурный режим, в ходе которого они сутки находятся на службе, а двое — дома, что позволяет им эмоционально перезагрузиться, побыв в кругу семьи.

Ранее в новогоднюю ночь силами ВСУ был нанесен ракетный удар по пункту размещения российских военнослужащих в Макеевке. В результате погибло 89 военных.

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После гибели военнослужащих в Макеевке в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в армии сделаны необходимые выводы и приняты важные изменения, среди которых минимизация нахождения большого скопления солдат в одном месте. Об этом рассказал командир армии ДНР Александр Ходаковский. «Судя по тому, что вчерашний прилет хаймерсов в район Холодной Балки таких последствий не имеет — выводы делаются, и меры принимаются. Также для местных мобилизованных введен специальный режим службы, минимизирующий скопление», — написал Ходаковский в своем telegram-канале. Он добавил, что некоторых солдат перевели на дежурный режим, в ходе которого они сутки находятся на службе, а двое — дома, что позволяет им эмоционально перезагрузиться, побыв в кругу семьи. Ранее в новогоднюю ночь силами ВСУ был нанесен ракетный удар по пункту размещения российских военнослужащих в Макеевке. В результате погибло 89 военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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