Рогов сообщил о новых боях между ВС РФ и ВСУ в Запорожье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, учебные стрельбы, полигон еланский, зенитная установка зу23
Владимир Рогов рассказал об ужесточении боев на гуляйпольском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Активизировались бои между российской и украинской армиями на гуляйпольском направлении. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сегодня на Запорожской ЛБС (линии боевого соприкосновения), помимо Ореховского направления, не менее горячим стало и гуляйпольское», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. Он сообщил, что в боях будут участвовать морпехи Тихоокеанского флота, и выразил надежду на хорошие новости.

Ранее Рогов рассказывал о том, что в Запорожской области бои ведутся почти по всей линии соприкосновения. Он отметил, что такая интенсивность боев наблюдается впервые. Украинской армии все сложнее удерживать позиции.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Активизировались бои между российской и украинской армиями на гуляйпольском направлении. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сегодня на Запорожской ЛБС (линии боевого соприкосновения), помимо Ореховского направления, не менее горячим стало и гуляйпольское», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. Он сообщил, что в боях будут участвовать морпехи Тихоокеанского флота, и выразил надежду на хорошие новости. Ранее Рогов рассказывал о том, что в Запорожской области бои ведутся почти по всей линии соприкосновения. Он отметил, что такая интенсивность боев наблюдается впервые. Украинской армии все сложнее удерживать позиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...