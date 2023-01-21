Рогов сообщил о новых боях между ВС РФ и ВСУ в Запорожье

Активизировались бои между российской и украинской армиями на гуляйпольском направлении. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Сегодня на Запорожской ЛБС (линии боевого соприкосновения), помимо Ореховского направления, не менее горячим стало и гуляйпольское», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. Он сообщил, что в боях будут участвовать морпехи Тихоокеанского флота, и выразил надежду на хорошие новости.
Ранее Рогов рассказывал о том, что в Запорожской области бои ведутся почти по всей линии соприкосновения. Он отметил, что такая интенсивность боев наблюдается впервые. Украинской армии все сложнее удерживать позиции.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
Активизировались бои между российской и украинской армиями на гуляйпольском направлении. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сегодня на Запорожской ЛБС (линии боевого соприкосновения), помимо Ореховского направления, не менее горячим стало и гуляйпольское», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. Он сообщил, что в боях будут участвовать морпехи Тихоокеанского флота, и выразил надежду на хорошие новости. Ранее Рогов рассказывал о том, что в Запорожской области бои ведутся почти по всей линии соприкосновения. Он отметил, что такая интенсивность боев наблюдается впервые. Украинской армии все сложнее удерживать позиции.