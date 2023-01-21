Рогов: у артиллерии ВСУ на Запорожском направлении начался «снарядный голод»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Запорожском направлении испытывают дефицит снарядов. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сейчас у [украинских военных] в прямом смысле начался снарядный голод: если раньше они накидывали по два-три десятка снарядов и не останавливались, то теперь буквально один-два снаряда — и тишина. То есть они обозначают свою позицию, но полноценно вести боевые действия у них не получается», — сообщил Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».
Он пояснил, что причиной такой ситуации может быть занятие российскими войсками села Лобковое. По его словам, село является важным стратегическим пунктом, поскольку позволяет контролировать дорогу, связывающую населенные пункты Каменское и Орехово, по которой ВСУ перебрасывают подкрепления и снабжают войска.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Запорожском направлении испытывают дефицит снарядов. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Сейчас у [украинских военных] в прямом смысле начался снарядный голод: если раньше они накидывали по два-три десятка снарядов и не останавливались, то теперь буквально один-два снаряда — и тишина. То есть они обозначают свою позицию, но полноценно вести боевые действия у них не получается», — сообщил Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live». Он пояснил, что причиной такой ситуации может быть занятие российскими войсками села Лобковое. По его словам, село является важным стратегическим пунктом, поскольку позволяет контролировать дорогу, связывающую населенные пункты Каменское и Орехово, по которой ВСУ перебрасывают подкрепления и снабжают войска. Ранее URA.RU рассказало, что в рамках спецоперации российские войска заняли село Лобковое в Запорожской области, после чего взломали первую линию обороны ВСУ и продолжили вести активное наступление. Киев вынужден экстренно перебрасывать войска с других направлений.