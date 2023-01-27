Верховный суд Нидерландов назвал сроки по «скифскому золоту»

Верховный суд Нидерландов: решение по «скифскому золоту» будет вынесено в сентябре 2023 года

27 января 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Решение по «скифскому золоту» будет вынесено в сентябре 2023 года, сообщается на сайте Верховного суда Нидерландов Фото: VoidWanderer/Wikimedia Commons Решение по вопросу принадлежности артефактов из коллекции «Скифского золота» будет вынесено 15 сентября. Об этом сообщил генеральный прокурор Нидерландов Теа Тьердем. Вероятнее всего коллекция останется за Украиной, отметил он. «Следует ли вернуть так называемые крымские сокровища, которые сейчас находятся в Нидерландах, Украине или крымским музеям? В октябре 2021 года Апелляционный суд Гааги постановил, что объекты должны быть возвращены Украине. <…> Это решение может остаться в силе. Верховный суд Нидерландов вынесет решение 15 сентября 2023 года», — сообщается на сайте Верховного суда Нидерландов. Коллекция скифского золота насчитывается около двух тысяч артефактов. Состоит из фондовых коллекций музеев Крыма и Украины. После того как Крым вошел в состав РФ, начались споры насчет принадлежности этого золота. До этого часть была вывезена в Нидерланды, а именно, Амстердам. Ранее суд Нидерландов решил передать вывезенное в 2014 году из Крыма скифское золото Украине, а не России. Это произошло в 2021 году. По итогу в настоящий момент генпрокурор Нидерландов допустил передачу «Скифского золота» Украине.

Решение по вопросу принадлежности артефактов из коллекции «Скифского золота» будет вынесено 15 сентября. Об этом сообщил генеральный прокурор Нидерландов Теа Тьердем. Вероятнее всего коллекция останется за Украиной, отметил он. «Следует ли вернуть так называемые крымские сокровища, которые сейчас находятся в Нидерландах, Украине или крымским музеям? В октябре 2021 года Апелляционный суд Гааги постановил, что объекты должны быть возвращены Украине. <…> Это решение может остаться в силе. Верховный суд Нидерландов вынесет решение 15 сентября 2023 года», — сообщается на сайте Верховного суда Нидерландов. Коллекция скифского золота насчитывается около двух тысяч артефактов. Состоит из фондовых коллекций музеев Крыма и Украины. После того как Крым вошел в состав РФ, начались споры насчет принадлежности этого золота. До этого часть была вывезена в Нидерланды, а именно, Амстердам. Ранее суд Нидерландов решил передать вывезенное в 2014 году из Крыма скифское золото Украине, а не России. Это произошло в 2021 году. По итогу в настоящий момент генпрокурор Нидерландов допустил передачу «Скифского золота» Украине.