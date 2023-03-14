Секретарь СНБО Украины признал, зачем на самом деле Киеву нужны Крым и Донбасс

Отказ Киева от возвращения Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) приведет к серьезным проблемам с инвестициями в страну после завершения конфликта с Россией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алесей Данилов.
«Если все будет как в Молдове, если территориальная целостность не будет восстановлена, никто вкладывать деньги не будет. Не будет инвестиций», — сказал он в эфире телемарафона.
Крым вошел в состав России в 2014 году на основании референдума. Аналогично к РФ в 2022 году были присоединены ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области. Киев не оставляет попыток вернуть регионы. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что нападение ВСУ на Крым будет расцениваться как нападение на Россию и эскалация конфликта, за подобные атаки последует возмездие.
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Отказ Киева от возвращения Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) приведет к серьезным проблемам с инвестициями в страну после завершения конфликта с Россией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алесей Данилов. «Если все будет как в Молдове, если территориальная целостность не будет восстановлена, никто вкладывать деньги не будет. Не будет инвестиций», — сказал он в эфире телемарафона. Крым вошел в состав России в 2014 году на основании референдума. Аналогично к РФ в 2022 году были присоединены ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области. Киев не оставляет попыток вернуть регионы. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что нападение ВСУ на Крым будет расцениваться как нападение на Россию и эскалация конфликта, за подобные атаки последует возмездие.