Секретарь СНБО Украины признал, зачем на самом деле Киеву нужны Крым и Донбасс

Секретарь СНБО Украины Данилов: без Крыма и Донбасса в страну не придут инвестиции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта. Екатеринбург, доллары, курс доллара, валюта, сто долларов, доллар, франклин на купюре
Без Крыма и Донбасса Украина не получит финансирования Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Отказ Киева от возвращения Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) приведет к серьезным проблемам с инвестициями в страну после завершения конфликта с Россией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алесей Данилов.

«Если все будет как в Молдове, если территориальная целостность не будет восстановлена, никто вкладывать деньги не будет. Не будет инвестиций», — сказал он в эфире телемарафона.

Крым вошел в состав России в 2014 году на основании референдума. Аналогично к РФ в 2022 году были присоединены ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области. Киев не оставляет попыток вернуть регионы. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что нападение ВСУ на Крым будет расцениваться как нападение на Россию и эскалация конфликта, за подобные атаки последует возмездие.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отказ Киева от возвращения Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) приведет к серьезным проблемам с инвестициями в страну после завершения конфликта с Россией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алесей Данилов. «Если все будет как в Молдове, если территориальная целостность не будет восстановлена, никто вкладывать деньги не будет. Не будет инвестиций», — сказал он в эфире телемарафона. Крым вошел в состав России в 2014 году на основании референдума. Аналогично к РФ в 2022 году были присоединены ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области. Киев не оставляет попыток вернуть регионы. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что нападение ВСУ на Крым будет расцениваться как нападение на Россию и эскалация конфликта, за подобные атаки последует возмездие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...