«Группа Синара» увеличила чистую прибыль за год в 2,3 раза

Екатеринбургский холдинг «Группа Синара» по итогам 2022 года получила чистую прибыль 9,65 миллиардов рублей, что больше в 2,3 раза данных за прошлый год. Информация об этом следует из данных госресурса бухгалтерской отчетности.
По итогам 2022 года чистая прибыль компании «Группа Синара» составили 9,65 миллиардов рублей, в прошлом году холдинг заработал 4,15 миллиардов рублей, указано в данных госресурса бухгалтерской отчетности. Из этого следует что компания превысила результат за 2021 на 132%, чистая прибыль увеличилась в 2,3 раза.
При этом выручка компании составила 8,36 миллиардов рублей, годом ранее было 2,85 миллиардов рублей. Согласно данным, выручка увеличилась примерно в 2,9 раза.
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