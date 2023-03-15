15 марта 2023

«Группа Синара» увеличила чистую прибыль за год в 2,3 раза

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ИННОПРОМ-2019. Третий день международной промышленной выставки. Екатеринбург, стенд, тмк, группа синара
Чистая прибыль компании за 2022 год составила 9,65 миллиардов рублей Фото:

Екатеринбургский холдинг «Группа Синара» по итогам 2022 года получила чистую прибыль 9,65 миллиардов рублей, что больше в 2,3 раза данных за прошлый год. Информация об этом следует из данных госресурса бухгалтерской отчетности.

По итогам 2022 года чистая прибыль компании «Группа Синара» составили 9,65 миллиардов рублей, в прошлом году холдинг заработал 4,15 миллиардов рублей, указано в данных госресурса бухгалтерской отчетности. Из этого следует что компания превысила результат за 2021 на 132%, чистая прибыль увеличилась в 2,3 раза.

При этом выручка компании составила 8,36 миллиардов рублей, годом ранее было 2,85 миллиардов рублей. Согласно данным, выручка увеличилась примерно в 2,9 раза.

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Екатеринбургский холдинг «Группа Синара» по итогам 2022 года получила чистую прибыль 9,65 миллиардов рублей, что больше в 2,3 раза данных за прошлый год. Информация об этом следует из данных госресурса бухгалтерской отчетности. По итогам 2022 года чистая прибыль компании «Группа Синара» составили 9,65 миллиардов рублей, в прошлом году холдинг заработал 4,15 миллиардов рублей, указано в данных госресурса бухгалтерской отчетности. Из этого следует что компания превысила результат за 2021 на 132%, чистая прибыль увеличилась в 2,3 раза. При этом выручка компании составила 8,36 миллиардов рублей, годом ранее было 2,85 миллиардов рублей. Согласно данным, выручка увеличилась примерно в 2,9 раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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