Силовики пришли в столичные бары из-за подозрений в финансировании ВСУ

В Москве силовики пришли в бары Underdog и La Virgen с проверкой на финансирование ВСУ

18 марта 2023 в 00:11 Размер текста - 17 +

Силовики проверят два московских бара на причастность к финансированию ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Силовики пришли в московские бары Underdog и La Virgen из-за подозрения причастности заведений к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в силовых структурах, отметив, что также проверяют посетителей. «В настоящее время силовики находятся в барах Underdog и La Virgen, есть основания полагать, что данные заведения могут быть причастны к спонсированию ВСУ. Также проверяются отдельные посетители», — передает информацию, полученную от силовиков, ТАСС. Издание уточняет, что в соцсетях указано о приостановке работы заведений в пятницу и субботу. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса. США и западные союзники начали поставки вооружения на Украину для помощи ВСУ в конфликте с Россией. Кроме того, под подозрение в помощи в финансировании ВСУ попали некоторые граждане России. Ранее 34-летнему уроженцу Ростова-на-Дону было предъявлено обвинение. Мужчина был обвинен в финансировании ВСУ и батальона «Азов»* (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ), передают « Невские новости ». Ростовчанин Игорь Сиомик, которого обвиняют в батальона «Азов» и ВСУ, был взят 17 марта под арест в Санкт-Петербурге. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Силовики пришли в московские бары Underdog и La Virgen из-за подозрения причастности заведений к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в силовых структурах, отметив, что также проверяют посетителей. «В настоящее время силовики находятся в барах Underdog и La Virgen, есть основания полагать, что данные заведения могут быть причастны к спонсированию ВСУ. Также проверяются отдельные посетители», — передает информацию, полученную от силовиков, ТАСС. Издание уточняет, что в соцсетях указано о приостановке работы заведений в пятницу и субботу. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса. США и западные союзники начали поставки вооружения на Украину для помощи ВСУ в конфликте с Россией. Кроме того, под подозрение в помощи в финансировании ВСУ попали некоторые граждане России. Ранее 34-летнему уроженцу Ростова-на-Дону было предъявлено обвинение. Мужчина был обвинен в финансировании ВСУ и батальона «Азов»* (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ), передают «Невские новости». Ростовчанин Игорь Сиомик, которого обвиняют в батальона «Азов» и ВСУ, был взят 17 марта под арест в Санкт-Петербурге. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России