В Новой Москве обнаружили обломки украинского беспилотника

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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, беспилотник
Украинский беспилотник был самодельным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Новой Москве недалеко от железнодорожной станции упал украинский беспилотник. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Об обнаружении обломков сообщила жительница деревни Свитино в Вороновском поселении. Разбитый беспилотник лежал примерно в 100 метрах от железной дороги», — передает телеканал 360. По предварительной информации, в результате падения беспилотника никто не пострадал. В МЧС об инциденте не сообщали.

Аналогичные сведения со ссылкой на источник распространяет telegram-канал SHOT. Сообщается, что украинский беспилотник был самодельным и на нем был националистический лозунг. Специалисты устанавливают, что внутри беспилотника.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Джанкой (Крым). Тогда пострадал один мужчина и были повреждены жилые здания и колледж. Также об украинских беспилотниках сообщали в Белгородской области. В конце прошлой недели в Тульской области взорвался беспилотник, три человека пострадали.

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В Новой Москве недалеко от железнодорожной станции упал украинский беспилотник. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на источник в экстренных службах. «Об обнаружении обломков сообщила жительница деревни Свитино в Вороновском поселении. Разбитый беспилотник лежал примерно в 100 метрах от железной дороги», — передает телеканал 360. По предварительной информации, в результате падения беспилотника никто не пострадал. В МЧС об инциденте не сообщали. Аналогичные сведения со ссылкой на источник распространяет telegram-канал SHOT. Сообщается, что украинский беспилотник был самодельным и на нем был националистический лозунг. Специалисты устанавливают, что внутри беспилотника. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Джанкой (Крым). Тогда пострадал один мужчина и были повреждены жилые здания и колледж. Также об украинских беспилотниках сообщали в Белгородской области. В конце прошлой недели в Тульской области взорвался беспилотник, три человека пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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