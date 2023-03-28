В Новой Москве обнаружили обломки украинского беспилотника

В Новой Москве недалеко от железнодорожной станции упал украинский беспилотник. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Об обнаружении обломков сообщила жительница деревни Свитино в Вороновском поселении. Разбитый беспилотник лежал примерно в 100 метрах от железной дороги», — передает телеканал 360. По предварительной информации, в результате падения беспилотника никто не пострадал. В МЧС об инциденте не сообщали.
Аналогичные сведения со ссылкой на источник распространяет telegram-канал SHOT. Сообщается, что украинский беспилотник был самодельным и на нем был националистический лозунг. Специалисты устанавливают, что внутри беспилотника.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило.
Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Джанкой (Крым). Тогда пострадал один мужчина и были повреждены жилые здания и колледж. Также об украинских беспилотниках сообщали в Белгородской области. В конце прошлой недели в Тульской области взорвался беспилотник, три человека пострадали.
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В Новой Москве недалеко от железнодорожной станции упал украинский беспилотник. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на источник в экстренных службах. «Об обнаружении обломков сообщила жительница деревни Свитино в Вороновском поселении. Разбитый беспилотник лежал примерно в 100 метрах от железной дороги», — передает телеканал 360. По предварительной информации, в результате падения беспилотника никто не пострадал. В МЧС об инциденте не сообщали. Аналогичные сведения со ссылкой на источник распространяет telegram-канал SHOT. Сообщается, что украинский беспилотник был самодельным и на нем был националистический лозунг. Специалисты устанавливают, что внутри беспилотника. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Джанкой (Крым). Тогда пострадал один мужчина и были повреждены жилые здания и колледж. Также об украинских беспилотниках сообщали в Белгородской области. В конце прошлой недели в Тульской области взорвался беспилотник, три человека пострадали.