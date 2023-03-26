Число пострадавших в Тульской области увеличилось до трех

В результате взрыва в Тульской области пострадало три человека
новость из сюжетаВзрыв в Тульской области
В городе Киреевске Тульской области в результате взрыва пострадали три человека. Об этом сообщил представитель Единой дежурно-диспетчерской службы района (ЕДДС).
Новость по теме
«Третий человек есть, но пока неизвестно, насколько пострадал», — сообщили в ЕДДС журналисту ТАСС. Ранее сообщалось о двоих пострадавших.
В Тульской области прогремел мощный взрыв. В результате взрыва образовалась воронка, пострадало два жилых дома. По предварительным данным, в Киреевске упал беспилотник.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!