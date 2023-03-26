Число пострадавших в Тульской области увеличилось до трех

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В результате взрыва в Тульской области пострадало три человека Фото:
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Взрыв в Тульской области

В городе Киреевске Тульской области в результате взрыва пострадали три человека. Об этом сообщил представитель Единой дежурно-диспетчерской службы района (ЕДДС).

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«Третий человек есть, но пока неизвестно, насколько пострадал», — сообщили в ЕДДС журналисту ТАСС. Ранее сообщалось о двоих пострадавших.

В Тульской области прогремел мощный взрыв. В результате взрыва образовалась воронка, пострадало два жилых дома. По предварительным данным, в Киреевске упал беспилотник.

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В городе Киреевске Тульской области в результате взрыва пострадали три человека. Об этом сообщил представитель Единой дежурно-диспетчерской службы района (ЕДДС). «Третий человек есть, но пока неизвестно, насколько пострадал», — сообщили в ЕДДС журналисту ТАСС. Ранее сообщалось о двоих пострадавших. В Тульской области прогремел мощный взрыв. В результате взрыва образовалась воронка, пострадало два жилых дома. По предварительным данным, в Киреевске упал беспилотник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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