Baza: несколько беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область

24 марта 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

В результате атаки беспилотниками никто не пострадал Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несколько украинских беспилотников атаковали села Журавлевку и Дроновку Белгородской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Около двух часов дня два украинских беспилотника сбросили два снаряда в нескольких километрах от села Карабаново. Спустя час беспилотник атаковал село Дроновку», — передает Baza. Один из беспилотников взорвался в воздухе села Журавлевки, когда его пытались посадить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Второй беспилотник сбросил снаряд недалеко от населенного пункта. Сообщается, что никто не пострадал. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и администрацию Белгородской области. На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее Украина ударила беспилотниками по городу Джанкой в Крыму. БПЛА целились в гражданские объекты, передает «Федеральное агентство новостей». ВСУ смогли нанести удар беспилотниками, так как дроны малозаметны и их сложно сбить, объяснял военный эксперт Юрий Кнутов.

Несколько украинских беспилотников атаковали села Журавлевку и Дроновку Белгородской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Около двух часов дня два украинских беспилотника сбросили два снаряда в нескольких километрах от села Карабаново. Спустя час беспилотник атаковал село Дроновку», — передает Baza. Один из беспилотников взорвался в воздухе села Журавлевки, когда его пытались посадить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Второй беспилотник сбросил снаряд недалеко от населенного пункта. Сообщается, что никто не пострадал. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и администрацию Белгородской области. На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее Украина ударила беспилотниками по городу Джанкой в Крыму. БПЛА целились в гражданские объекты, передает «Федеральное агентство новостей». ВСУ смогли нанести удар беспилотниками, так как дроны малозаметны и их сложно сбить, объяснял военный эксперт Юрий Кнутов.