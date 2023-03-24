Baza: несколько беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область

Несколько украинских беспилотников атаковали села Журавлевку и Дроновку Белгородской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Около двух часов дня два украинских беспилотника сбросили два снаряда в нескольких километрах от села Карабаново. Спустя час беспилотник атаковал село Дроновку», — передает Baza.
Один из беспилотников взорвался в воздухе села Журавлевки, когда его пытались посадить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Второй беспилотник сбросил снаряд недалеко от населенного пункта. Сообщается, что никто не пострадал.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и администрацию Белгородской области. На момент публикации материала ответ не поступил.
Ранее Украина ударила беспилотниками по городу Джанкой в Крыму. БПЛА целились в гражданские объекты, передает «Федеральное агентство новостей». ВСУ смогли нанести удар беспилотниками, так как дроны малозаметны и их сложно сбить, объяснял военный эксперт Юрий Кнутов.
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