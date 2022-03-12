Полпред: Украина пыталась «прощупать» оборону Крыма

13 марта 2022 в 10:19 Размер текста - 17 +

Беспилотник был запущен со стороны Одессы, где располагается эскадрилья самолетов-разведчиков, заявил Георгий Мурадов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина пыталась с помощью беспилотника, сбитого российскими военными, прощупать противовоздушную оборону Крыма. Об этом заявил полпред президента РФ в регионе, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов. По его словам, это не первая враждебная акция Украины по отношению к Крыму. «Буквально на днях наши бдительные средства ПВО сбили над территорией Крыма украинский беспилотный самолет-мишень Ту-141 „Стриж“. Таким образом наши противники пытаются „прощупать“, насколько сильна противовоздушная оборона региона, чтобы в следующий раз попытаться нанести уже реальный удар», — цитирует Георгия Мурадова РИА «Новости». Полпред сообщил, что беспилотник был запущен со стороны Одессы. По его словам, в том направлении, в поселке Рауховка Березовского района Украины располагается 321-я отдельная эскадрилья беспилотных самолетов-разведчиков. Ликвидация БПЛА говорит о том, что Украина остается террористическим государством, которое готово в любой момент атаковать объекты в Крыму, считает полпред. Мурадов уточнил, что это далеко не первая враждебная акция со стороны Киева по отношению к российскому Крыму. В частности, он упомянул похищения крымчан, захват крымских рыболовецких судов, а также вооруженную провокацию осенью 2018 года в Керченском проливе. Тогда три корабля военно-морских сил Украины нарушили границу России. В результате 24 члена экипажа были задержаны. Ранее Минобороны РФ сообщило, что воздушно-космические силы России за день сбили три украинских беспилотника, два из которых были турецкими Bayraktar TB2, передает агентство Nation News. Кроме того, один БПЛА упал на территорию Хорватии. Начальник генштаба страны Роберт Хрань отметил, что установить, кто запустил беспилотник, не удалось. По его словам, это относительной старый аппарат, который ранее использовался в СССР, передает RT. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Он подчеркнул, что в планы Кремля не входит оккупация страны. Всего за время операции, по данным Минобороны РФ, было выведено из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины. В их числе — аэродром в Василькове и главный центр радиотехнической разведки в Броварах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина пыталась с помощью беспилотника, сбитого российскими военными, прощупать противовоздушную оборону Крыма. Об этом заявил полпред президента РФ в регионе, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов. По его словам, это не первая враждебная акция Украины по отношению к Крыму. «Буквально на днях наши бдительные средства ПВО сбили над территорией Крыма украинский беспилотный самолет-мишень Ту-141 „Стриж“. Таким образом наши противники пытаются „прощупать“, насколько сильна противовоздушная оборона региона, чтобы в следующий раз попытаться нанести уже реальный удар», — цитирует Георгия Мурадова РИА «Новости». Полпред сообщил, что беспилотник был запущен со стороны Одессы. По его словам, в том направлении, в поселке Рауховка Березовского района Украины располагается 321-я отдельная эскадрилья беспилотных самолетов-разведчиков. Ликвидация БПЛА говорит о том, что Украина остается террористическим государством, которое готово в любой момент атаковать объекты в Крыму, считает полпред. Мурадов уточнил, что это далеко не первая враждебная акция со стороны Киева по отношению к российскому Крыму. В частности, он упомянул похищения крымчан, захват крымских рыболовецких судов, а также вооруженную провокацию осенью 2018 года в Керченском проливе. Тогда три корабля военно-морских сил Украины нарушили границу России. В результате 24 члена экипажа были задержаны. Ранее Минобороны РФ сообщило, что воздушно-космические силы России за день сбили три украинских беспилотника, два из которых были турецкими Bayraktar TB2, передает агентство Nation News. Кроме того, один БПЛА упал на территорию Хорватии. Начальник генштаба страны Роберт Хрань отметил, что установить, кто запустил беспилотник, не удалось. По его словам, это относительной старый аппарат, который ранее использовался в СССР, передает RT. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Он подчеркнул, что в планы Кремля не входит оккупация страны. Всего за время операции, по данным Минобороны РФ, было выведено из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины. В их числе — аэродром в Василькове и главный центр радиотехнической разведки в Броварах.