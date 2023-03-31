Экономист Хазин: США спровоцируют Китай на войну с НАТО

01 апреля 2023 в 08:03 Размер текста - 17 +

Война между Китаем и НАТО — вопрос времени, считает Михаил Хазин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU США будут ограничивать Китай, разжигая военные действия в соседних государствах. Таким образом Вашингтон спровоцирует Пекин на войну с НАТО. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин. «Американцы будут зажигать Мьянму, Лаос, Камбоджу. Они будут ограничивать Китай по дуге. Это значит, что Запад начнет серию региональных конфликтов малой интенсивности», — заявил Михаил Хазин в беседе с «Царьградом». По его словам, война Китая с НАТО является вопросом времени. Экономист предположил, что США, с большой вероятностью, уже к лету начнут захватывать военные базы КНР в Южно-Китайском море. Ранее западные СМИ писали, что Китай активно готовится к войне с США. Такой вывод эксперты сделали, исходя из заявлений лидера КНР Си Цзиньпина. Кроме того, китайские власти увеличили оборонный бюджет страны, а также занялись строительством бомбоубежищ и модернизацией своей армии, передает Pravda.Ru.

США будут ограничивать Китай, разжигая военные действия в соседних государствах. Таким образом Вашингтон спровоцирует Пекин на войну с НАТО. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин. «Американцы будут зажигать Мьянму, Лаос, Камбоджу. Они будут ограничивать Китай по дуге. Это значит, что Запад начнет серию региональных конфликтов малой интенсивности», — заявил Михаил Хазин в беседе с «Царьградом». По его словам, война Китая с НАТО является вопросом времени. Экономист предположил, что США, с большой вероятностью, уже к лету начнут захватывать военные базы КНР в Южно-Китайском море. Ранее западные СМИ писали, что Китай активно готовится к войне с США. Такой вывод эксперты сделали, исходя из заявлений лидера КНР Си Цзиньпина. Кроме того, китайские власти увеличили оборонный бюджет страны, а также занялись строительством бомбоубежищ и модернизацией своей армии, передает Pravda.Ru.