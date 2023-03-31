31 марта 2023

Экономист Хазин: США спровоцируют Китай на войну с НАТО

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
Война между Китаем и НАТО — вопрос времени, считает Михаил Хазин Фото:

США будут ограничивать Китай, разжигая военные действия в соседних государствах. Таким образом Вашингтон спровоцирует Пекин на войну с НАТО. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин.

«Американцы будут зажигать Мьянму, Лаос, Камбоджу. Они будут ограничивать Китай по дуге. Это значит, что Запад начнет серию региональных конфликтов малой интенсивности», — заявил Михаил Хазин в беседе с «Царьградом». По его словам, война Китая с НАТО является вопросом времени. Экономист предположил, что США, с большой вероятностью, уже к лету начнут захватывать военные базы КНР в Южно-Китайском море.

Ранее западные СМИ писали, что Китай активно готовится к войне с США. Такой вывод эксперты сделали, исходя из заявлений лидера КНР Си Цзиньпина. Кроме того, китайские власти увеличили оборонный бюджет страны, а также занялись строительством бомбоубежищ и модернизацией своей армии, передает Pravda.Ru.

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США будут ограничивать Китай, разжигая военные действия в соседних государствах. Таким образом Вашингтон спровоцирует Пекин на войну с НАТО. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин. «Американцы будут зажигать Мьянму, Лаос, Камбоджу. Они будут ограничивать Китай по дуге. Это значит, что Запад начнет серию региональных конфликтов малой интенсивности», — заявил Михаил Хазин в беседе с «Царьградом». По его словам, война Китая с НАТО является вопросом времени. Экономист предположил, что США, с большой вероятностью, уже к лету начнут захватывать военные базы КНР в Южно-Китайском море. Ранее западные СМИ писали, что Китай активно готовится к войне с США. Такой вывод эксперты сделали, исходя из заявлений лидера КНР Си Цзиньпина. Кроме того, китайские власти увеличили оборонный бюджет страны, а также занялись строительством бомбоубежищ и модернизацией своей армии, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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