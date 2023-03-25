Reuters: США ведут «подводную войну» с Китаем

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Соединенные Штаты Америки. США, белый дом, вашингтон, американцы
США ведут «подводную войну» против Китая, направленную на запрет прокладки подводного кабеля китайскими компаниями, пишет Reuters Фото:

США ведут против Китая «подводную войну», препятствуя заключению сделок, в рамках которых компании из КНР могут получить возможность прокладывать подводный оптоволоконный кабель. Об этом сообщает агентство Reuters.

«США пытаются не допустить на рынок китайские компании, занимающиеся прокладкой оптоволоконных кабелей», — говорится в материале агентства. Там добавили, что на данный момент заблокированными числятся около шести сделок, где китайские компании могли получить возможность на прокладку кабеля. В одной из сделок вместо китайской компании на роль исполнителя заказа была выбрана американская SubCom, заключили в агентстве.

Ранее США уже предпринимали шаги к препятствованию работы китайских компаний. Белый дом вынес запрет на выдачу американским компаниям лицензии на экспорт продукции китайской компании Huawei из Китая.

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США ведут против Китая «подводную войну», препятствуя заключению сделок, в рамках которых компании из КНР могут получить возможность прокладывать подводный оптоволоконный кабель. Об этом сообщает агентство Reuters. «США пытаются не допустить на рынок китайские компании, занимающиеся прокладкой оптоволоконных кабелей», — говорится в материале агентства. Там добавили, что на данный момент заблокированными числятся около шести сделок, где китайские компании могли получить возможность на прокладку кабеля. В одной из сделок вместо китайской компании на роль исполнителя заказа была выбрана американская SubCom, заключили в агентстве. Ранее США уже предпринимали шаги к препятствованию работы китайских компаний. Белый дом вынес запрет на выдачу американским компаниям лицензии на экспорт продукции китайской компании Huawei из Китая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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