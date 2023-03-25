Reuters: США ведут «подводную войну» с Китаем

США ведут против Китая «подводную войну», препятствуя заключению сделок, в рамках которых компании из КНР могут получить возможность прокладывать подводный оптоволоконный кабель. Об этом сообщает агентство Reuters.
«США пытаются не допустить на рынок китайские компании, занимающиеся прокладкой оптоволоконных кабелей», — говорится в материале агентства. Там добавили, что на данный момент заблокированными числятся около шести сделок, где китайские компании могли получить возможность на прокладку кабеля. В одной из сделок вместо китайской компании на роль исполнителя заказа была выбрана американская SubCom, заключили в агентстве.
Ранее США уже предпринимали шаги к препятствованию работы китайских компаний. Белый дом вынес запрет на выдачу американским компаниям лицензии на экспорт продукции китайской компании Huawei из Китая.
США ведут против Китая «подводную войну», препятствуя заключению сделок, в рамках которых компании из КНР могут получить возможность прокладывать подводный оптоволоконный кабель. Об этом сообщает агентство Reuters. «США пытаются не допустить на рынок китайские компании, занимающиеся прокладкой оптоволоконных кабелей», — говорится в материале агентства. Там добавили, что на данный момент заблокированными числятся около шести сделок, где китайские компании могли получить возможность на прокладку кабеля. В одной из сделок вместо китайской компании на роль исполнителя заказа была выбрана американская SubCom, заключили в агентстве. Ранее США уже предпринимали шаги к препятствованию работы китайских компаний. Белый дом вынес запрет на выдачу американским компаниям лицензии на экспорт продукции китайской компании Huawei из Китая.