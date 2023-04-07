07 апреля 2023

Минобороны РФ предупредило о новых фейках Киева о России

Минобороны: Киев опубликует фальшивые радиоперехваты о применении РФ «химоружия»
© Служба новостей «URA.RU»
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Офис Зеленского готовит провокацию для дискредитации России, сообщили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ предупредило о распространении новых фейков Киева о России. По сообщению российского военного ведомства, спецслужбам Украины поручено опубликовать информацию о подготовке к применению Россией «химического оружия».

«Для придания провокации большей правдоподобности спецслужбам Украины поручено подготовить и опубликовать в социальных сетях фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения российскими военнослужащими подготовки к применению «химического оружия». Также сфабрикованные наряды на получение специальных боеприпасов для установок РСЗО «Град», — передает официальный telegram-канал Минобороны РФ.

По словам ведомства, это спланировано для отвлечения внимания международной общественности от опубликованных ООН документов. В них сообщалось о многочисленных военных преступления, совершенных военнослужащими украинской армии и боевиками националистических формирований.

Ранее Вооруженные силы Украины доставили в Сумскую область отравляющие вещества. По сообщению Минобороны РФ, ВСУ обрабатывают останки украинских бойцов в регионе отравляющими веществами, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия.

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Минобороны РФ предупредило о распространении новых фейков Киева о России. По сообщению российского военного ведомства, спецслужбам Украины поручено опубликовать информацию о подготовке к применению Россией «химического оружия». «Для придания провокации большей правдоподобности спецслужбам Украины поручено подготовить и опубликовать в социальных сетях фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения российскими военнослужащими подготовки к применению «химического оружия». Также сфабрикованные наряды на получение специальных боеприпасов для установок РСЗО «Град», — передает официальный telegram-канал Минобороны РФ. По словам ведомства, это спланировано для отвлечения внимания международной общественности от опубликованных ООН документов. В них сообщалось о многочисленных военных преступления, совершенных военнослужащими украинской армии и боевиками националистических формирований. Ранее Вооруженные силы Украины доставили в Сумскую область отравляющие вещества. По сообщению Минобороны РФ, ВСУ обрабатывают останки украинских бойцов в регионе отравляющими веществами, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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