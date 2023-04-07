Минобороны РФ предупредило о новых фейках Киева о России Минобороны: Киев опубликует фальшивые радиоперехваты о применении РФ «химоружия» 08 апреля 2023 в 03:34 Размер текста - 17 + Офис Зеленского готовит провокацию для дискредитации России, сообщили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны РФ предупредило о распространении новых фейков Киева о России. По сообщению российского военного ведомства, спецслужбам Украины поручено опубликовать информацию о подготовке к применению Россией «химического оружия». «Для придания провокации большей правдоподобности спецслужбам Украины поручено подготовить и опубликовать в социальных сетях фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения российскими военнослужащими подготовки к применению «химического оружия». Также сфабрикованные наряды на получение специальных боеприпасов для установок РСЗО «Град», — передает официальный telegram-канал Минобороны РФ. По словам ведомства, это спланировано для отвлечения внимания международной общественности от опубликованных ООН документов. В них сообщалось о многочисленных военных преступления, совершенных военнослужащими украинской армии и боевиками националистических формирований. Ранее Вооруженные силы Украины доставили в Сумскую область отравляющие вещества. По сообщению Минобороны РФ, ВСУ обрабатывают останки украинских бойцов в регионе отравляющими веществами, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия. Минобороны РФ предупредило о распространении новых фейков Киева о России. По сообщению российского военного ведомства, спецслужбам Украины поручено опубликовать информацию о подготовке к применению Россией «химического оружия». «Для придания провокации большей правдоподобности спецслужбам Украины поручено подготовить и опубликовать в социальных сетях фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения российскими военнослужащими подготовки к применению «химического оружия». Также сфабрикованные наряды на получение специальных боеприпасов для установок РСЗО «Град», — передает официальный telegram-канал Минобороны РФ. По словам ведомства, это спланировано для отвлечения внимания международной общественности от опубликованных ООН документов. В них сообщалось о многочисленных военных преступления, совершенных военнослужащими украинской армии и боевиками националистических формирований. Ранее Вооруженные силы Украины доставили в Сумскую область отравляющие вещества. По сообщению Минобороны РФ, ВСУ обрабатывают останки украинских бойцов в регионе отравляющими веществами, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям