Минобороны РФ: ВСУ доставили в Сумскую область отравляющие вещества 08 апреля 2023 в 02:51 Размер текста - 17 + ВСУ доставляют отравляющие вещества в Сумскую область с целью обвинить РФ, заявили в Минобороны Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины обрабатывают останки украинских бойцов в Сумской области отравляющими веществами, чтобы обвинить РФ в применении химического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «Киевским режимом предусматривается обработка данного участка местности и останков украинских военнослужащих отравляющим веществом», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Далее эксперты из западных стран якобы подтвердят использование ВС РФ химического оружия, считают в ведомстве. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Вооруженные силы Украины обрабатывают останки украинских бойцов в Сумской области отравляющими веществами, чтобы обвинить РФ в применении химического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «Киевским режимом предусматривается обработка данного участка местности и останков украинских военнослужащих отравляющим веществом», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Далее эксперты из западных стран якобы подтвердят использование ВС РФ химического оружия, считают в ведомстве. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям