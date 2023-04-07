Минобороны РФ: ВСУ доставили в Сумскую область отравляющие вещества

Вооруженные силы Украины обрабатывают останки украинских бойцов в Сумской области отравляющими веществами, чтобы обвинить РФ в применении химического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Киевским режимом предусматривается обработка данного участка местности и останков украинских военнослужащих отравляющим веществом», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Далее эксперты из западных стран якобы подтвердят использование ВС РФ химического оружия, считают в ведомстве.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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Вооруженные силы Украины обрабатывают останки украинских бойцов в Сумской области отравляющими веществами, чтобы обвинить РФ в применении химического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «Киевским режимом предусматривается обработка данного участка местности и останков украинских военнослужащих отравляющим веществом», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Далее эксперты из западных стран якобы подтвердят использование ВС РФ химического оружия, считают в ведомстве. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.