07 апреля 2023

Минобороны РФ: ВСУ доставили в Сумскую область отравляющие вещества

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Клипарт. Магнитогорск, осторожно, заражение, учения, противогаз, табличка
ВСУ доставляют отравляющие вещества в Сумскую область с целью обвинить РФ, заявили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обрабатывают останки украинских бойцов в Сумской области отравляющими веществами, чтобы обвинить РФ в применении химического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Киевским режимом предусматривается обработка данного участка местности и останков украинских военнослужащих отравляющим веществом», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Далее эксперты из западных стран якобы подтвердят использование ВС РФ химического оружия, считают в ведомстве.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Вооруженные силы Украины обрабатывают останки украинских бойцов в Сумской области отравляющими веществами, чтобы обвинить РФ в применении химического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «Киевским режимом предусматривается обработка данного участка местности и останков украинских военнослужащих отравляющим веществом», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Далее эксперты из западных стран якобы подтвердят использование ВС РФ химического оружия, считают в ведомстве. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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