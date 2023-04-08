Арифулин: в России началась подготовка борцов с западными танками в зоне СВО

В России созданы специальные противотанковые группы по борьбе с западной техникой на территории проведения спецоперации. Об этом рассказал руководитель Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин.
«Работа эта организована, исходя из указаний заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Евкурова, который поставил конкретную задачу по созданию этих групп. В соответствии с его указаниями начальник Главного управления боевой подготовки генерал-полковник Бувальцев со своим коллективом разработал методические рекомендации и организовал методику выполнения», — заявил Евгений Арифулин в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».
Арифулин уточнил, что Центр боевой подготовки организует работу в данном направлении. Он добавил, что проект исполняется в соответствии с задачами, поставленными высшими руководителями.
Ранее стало известно о том, что противотанковые ракетные комплексы «Корнет» уничтожат танки Вооруженных сил Украины, поступившие от западных стран. Кроме того, URA.RU передавало слова полковника запаса Хатылева, что Leopard 2, поставляемые западными странами Украине, легко обнаруживаются тепловизорами, которыми оснащена армия России.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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