При попытке наступления на РФ противотанковые ракетные комплексы «Корнет» уничтожат танки Вооруженных сил Украины от западных стран. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
«У россиян есть несколько ракетных установок, одна из таких — „Корнет“. Если боеголовка долетает до корпуса танка, любого танка, она поражает бронетехнику», — заявил Дуглас Макгрегор в видео на своем youtube-канале.
Дальность полета ракеты комплекса «Корнет» может достигать свыше пяти тысяч метров. По словам бывшего советника главы Пентагона, ракетный комплекс сталкивался с немецкими танками Leopard 2 в Сирии и был поражен.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. URA.RU передавало слова полковника запаса Хатылева, что Leopard 2, поставляемые западными странами Украине, легко обнаруживаются тепловизорами, которыми оснащена армия РФ.
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При попытке наступления на РФ противотанковые ракетные комплексы «Корнет» уничтожат танки Вооруженных сил Украины от западных стран. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. «У россиян есть несколько ракетных установок, одна из таких — „Корнет“. Если боеголовка долетает до корпуса танка, любого танка, она поражает бронетехнику», — заявил Дуглас Макгрегор в видео на своем youtube-канале. Дальность полета ракеты комплекса «Корнет» может достигать свыше пяти тысяч метров. По словам бывшего советника главы Пентагона, ракетный комплекс сталкивался с немецкими танками Leopard 2 в Сирии и был поражен. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. URA.RU передавало слова полковника запаса Хатылева, что Leopard 2, поставляемые западными странами Украине, легко обнаруживаются тепловизорами, которыми оснащена армия РФ.