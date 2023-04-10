В челябинском районе три поселения остались без автобусов

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Оттепель в городе. Челябинск, водитель, пазик, автобус, маршрутка, автомобили, потепление, климат, автотранспорт
В трех поселениях Красноармейского района перестали ходить автобусы Фото:

В Красноармейском районе Челябинской области три поселения: села Калуга-Соловьевка и Таукаево, деревня Берсеневка, остались без общественного транспорта. Об этом жители пожаловались в социальных сетях.

«В селе Калуга-Соловьевка Красноармейского района отменили весь транспорт. Также село Таукаево и деревня Берсеневка остаются без транспорта», — сообщила Марина А. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU попытался связаться с пресс-службой миндортранса. Но на звонок никто не ответил.

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В Красноармейском районе Челябинской области три поселения: села Калуга-Соловьевка и Таукаево, деревня Берсеневка, остались без общественного транспорта. Об этом жители пожаловались в социальных сетях. «В селе Калуга-Соловьевка Красноармейского района отменили весь транспорт. Также село Таукаево и деревня Берсеневка остаются без транспорта», — сообщила Марина А. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU попытался связаться с пресс-службой миндортранса. Но на звонок никто не ответил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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