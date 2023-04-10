В челябинском районе три поселения остались без автобусов

В трех поселениях Красноармейского района перестали ходить автобусы
В Красноармейском районе Челябинской области три поселения: села Калуга-Соловьевка и Таукаево, деревня Берсеневка, остались без общественного транспорта. Об этом жители пожаловались в социальных сетях.
«В селе Калуга-Соловьевка Красноармейского района отменили весь транспорт. Также село Таукаево и деревня Берсеневка остаются без транспорта», — сообщила Марина А. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU попытался связаться с пресс-службой миндортранса. Но на звонок никто не ответил.
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