Модель Ирина Шейк показалась поклонникам в новом образе. Фото

21 апреля 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Однотонное платье Ирина Шейк сменила на леопардовую расцветку Фото: Александр Мамаев © URA.RU Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова — прим. URA.RU), родившаяся в Еманжелинске (Челябинская область), сфотографировалась для модного журнала в новом образе. Издание разместило на обложке фотографию Шейк в платье леопардовой расцветки. В заметке фотомодель рассуждает о любви к несовершенствам своего тела. «Дело не в твоем внешнем виде, а в том, что у тебя внутри. Именно через такое понимание я бы искала дорогу к самой себе, пытаясь почувствовать внутреннюю гармонию. И поэтому я ощущаю себя красивой и снаружи», — заявила Шейк редакции журнала Harper’s Bazaar. Фотомодель в майском номере издания сообщила читателям о своих переживаниях в начале карьеры. Она заметила: чтобы прийти к пониманию необходимости обрести внутреннюю гармонию, ей потребовалось время. «Будучи моделью, думаешь: „О, они ожидают, что ты будешь чувствовать себя красивой и выглядеть красиво“. Но чувство физической красоты исходит изнутри тебя самой», — сказала Шейк. Карьеру модели Шейк начала, когда девушке исполнилось 18 лет. Первое выступление на конкурсе красоты состоялось в Челябинске, где Шейк победила. Впоследствии модель переехала жить за рубеж и обрела мировую известность. Ирина Шейк удивила поклонников новым образом Фото: редакция журнала Harper’s Bazaar

Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова — прим. URA.RU), родившаяся в Еманжелинске (Челябинская область), сфотографировалась для модного журнала в новом образе. Издание разместило на обложке фотографию Шейк в платье леопардовой расцветки. В заметке фотомодель рассуждает о любви к несовершенствам своего тела. «Дело не в твоем внешнем виде, а в том, что у тебя внутри. Именно через такое понимание я бы искала дорогу к самой себе, пытаясь почувствовать внутреннюю гармонию. И поэтому я ощущаю себя красивой и снаружи», — заявила Шейк редакции журнала Harper’s Bazaar. Фотомодель в майском номере издания сообщила читателям о своих переживаниях в начале карьеры. Она заметила: чтобы прийти к пониманию необходимости обрести внутреннюю гармонию, ей потребовалось время. «Будучи моделью, думаешь: „О, они ожидают, что ты будешь чувствовать себя красивой и выглядеть красиво“. Но чувство физической красоты исходит изнутри тебя самой», — сказала Шейк. Карьеру модели Шейк начала, когда девушке исполнилось 18 лет. Первое выступление на конкурсе красоты состоялось в Челябинске, где Шейк победила. Впоследствии модель переехала жить за рубеж и обрела мировую известность.