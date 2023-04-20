20 апреля 2023

Модель Ирина Шейк показалась поклонникам в новом образе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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журнал Гламур с Ириной Шейк, журнал, шейк ирина фото
Однотонное платье Ирина Шейк сменила на леопардовую расцветку Фото:

Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова — прим. URA.RU), родившаяся в Еманжелинске (Челябинская область), сфотографировалась для модного журнала в новом образе. Издание разместило на обложке фотографию Шейк в платье леопардовой расцветки. В заметке фотомодель рассуждает о любви к несовершенствам своего тела.

«Дело не в твоем внешнем виде, а в том, что у тебя внутри. Именно через такое понимание я бы искала дорогу к самой себе, пытаясь почувствовать внутреннюю гармонию. И поэтому я ощущаю себя красивой и снаружи», — заявила Шейк редакции журнала Harper’s Bazaar.

Фотомодель в майском номере издания сообщила читателям о своих переживаниях в начале карьеры. Она заметила: чтобы прийти к пониманию необходимости обрести внутреннюю гармонию, ей потребовалось время.

«Будучи моделью, думаешь: „О, они ожидают, что ты будешь чувствовать себя красивой и выглядеть красиво“. Но чувство физической красоты исходит изнутри тебя самой», — сказала Шейк.

Карьеру модели Шейк начала, когда девушке исполнилось 18 лет. Первое выступление на конкурсе красоты состоялось в Челябинске, где Шейк победила. Впоследствии модель переехала жить за рубеж и обрела мировую известность.

Ирина Шейк удивила поклонников новым образом
Ирина Шейк удивила поклонников новым образом
Фото:

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Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова — прим. URA.RU), родившаяся в Еманжелинске (Челябинская область), сфотографировалась для модного журнала в новом образе. Издание разместило на обложке фотографию Шейк в платье леопардовой расцветки. В заметке фотомодель рассуждает о любви к несовершенствам своего тела. «Дело не в твоем внешнем виде, а в том, что у тебя внутри. Именно через такое понимание я бы искала дорогу к самой себе, пытаясь почувствовать внутреннюю гармонию. И поэтому я ощущаю себя красивой и снаружи», — заявила Шейк редакции журнала Harper’s Bazaar. Фотомодель в майском номере издания сообщила читателям о своих переживаниях в начале карьеры. Она заметила: чтобы прийти к пониманию необходимости обрести внутреннюю гармонию, ей потребовалось время. «Будучи моделью, думаешь: „О, они ожидают, что ты будешь чувствовать себя красивой и выглядеть красиво“. Но чувство физической красоты исходит изнутри тебя самой», — сказала Шейк. Карьеру модели Шейк начала, когда девушке исполнилось 18 лет. Первое выступление на конкурсе красоты состоялось в Челябинске, где Шейк победила. Впоследствии модель переехала жить за рубеж и обрела мировую известность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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