ФСБ сорвала диверсию подростка-неонациста в Калужской области. Видео 28 апреля 2023 в 16:56 Размер текста - 17 + ФСБ сообщила о задержании диверсанта в Калужской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подросток собирался поджечь электроподстанцию в Калужской области. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ России. Подозреваемый в попытке совершить диверсию был задержан. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Калужской области предотвращена подготовка к диверсии на объекте энергосистемы», — сообщали корреспонденту ТАСС в ЦОС ФСБ России. По подозрению в попытке совершить диверсию задержан молодой человек 2006 года рождения. Сообщается, что он являлся сторонником неонацизма. Подозреваемый сообщил, что собирался совершить диверсию по заказу «Русского добровольческого корпуса» (признан в России террористической организацией). В Крыму пытались поджечь военкомат в 2022 году. Диверсанта приговорили к 10 годам лишения свободы, передает RT. Подросток собирался поджечь электроподстанцию в Калужской области. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ России. Подозреваемый в попытке совершить диверсию был задержан. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Калужской области предотвращена подготовка к диверсии на объекте энергосистемы», — сообщали корреспонденту ТАСС в ЦОС ФСБ России. По подозрению в попытке совершить диверсию задержан молодой человек 2006 года рождения. Сообщается, что он являлся сторонником неонацизма. Подозреваемый сообщил, что собирался совершить диверсию по заказу «Русского добровольческого корпуса» (признан в России террористической организацией). В Крыму пытались поджечь военкомат в 2022 году. Диверсанта приговорили к 10 годам лишения свободы, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям