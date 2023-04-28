ФСБ сорвала диверсию подростка-неонациста в Калужской области. Видео

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, клетка, камуфляж
ФСБ сообщила о задержании диверсанта в Калужской области Фото:

Подросток собирался поджечь электроподстанцию в Калужской области. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ России. Подозреваемый в попытке совершить диверсию был задержан.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Калужской области предотвращена подготовка к диверсии на объекте энергосистемы», — сообщали корреспонденту ТАСС в ЦОС ФСБ России. По подозрению в попытке совершить диверсию задержан молодой человек 2006 года рождения.

Сообщается, что он являлся сторонником неонацизма. Подозреваемый сообщил, что собирался совершить диверсию по заказу «Русского добровольческого корпуса» (признан в России террористической организацией).

В Крыму пытались поджечь военкомат в 2022 году. Диверсанта приговорили к 10 годам лишения свободы, передает RT.

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Подросток собирался поджечь электроподстанцию в Калужской области. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ России. Подозреваемый в попытке совершить диверсию был задержан. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Калужской области предотвращена подготовка к диверсии на объекте энергосистемы», — сообщали корреспонденту ТАСС в ЦОС ФСБ России. По подозрению в попытке совершить диверсию задержан молодой человек 2006 года рождения. Сообщается, что он являлся сторонником неонацизма. Подозреваемый сообщил, что собирался совершить диверсию по заказу «Русского добровольческого корпуса» (признан в России террористической организацией). В Крыму пытались поджечь военкомат в 2022 году. Диверсанта приговорили к 10 годам лишения свободы, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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