Подросток собирался поджечь электроподстанцию в Калужской области. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ России. Подозреваемый в попытке совершить диверсию был задержан.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Калужской области предотвращена подготовка к диверсии на объекте энергосистемы», — сообщали корреспонденту ТАСС в ЦОС ФСБ России. По подозрению в попытке совершить диверсию задержан молодой человек 2006 года рождения.
Сообщается, что он являлся сторонником неонацизма. Подозреваемый сообщил, что собирался совершить диверсию по заказу «Русского добровольческого корпуса» (признан в России террористической организацией).
В Крыму пытались поджечь военкомат в 2022 году. Диверсанта приговорили к 10 годам лишения свободы, передает RT.
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