Митрошина готова вернуться в Россию, несмотря на уголовное дело

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Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, турист, чемодан
Против Митрошиной заведено уголовное дело за неуплату налогов Фото:

Блогер Александра Митрошина планирует вернуться в Россию, несмотря на уголовное преследование. Против нее заведено дело за неуплату налогов.

«[Митрошина] собирается вернуться в Россию, несмотря на возбужденное дело, но пока не знает когда это сделает», — передает корреспондент telegram-канала SHOT комментарий блогера после пресс-конференции. Во время общения с журналистами Митрошина отметила, что в 2020 году не уделяла должного внимания уплате налогов. Свою вину она частично признала.

В конце апреля Митрошина выплатила долг в 120 миллионов рублей налоговой. На данный момент ей осталось отдать 85 миллионов рублей за налоговые штрафы. Она это сделала после задержания автора «Марафона желаний» Елены Блиновской. Последняя приговорена судом к двум месяцам домашнего ареста, передает RT.

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Блогер Александра Митрошина планирует вернуться в Россию, несмотря на уголовное преследование. Против нее заведено дело за неуплату налогов. «[Митрошина] собирается вернуться в Россию, несмотря на возбужденное дело, но пока не знает когда это сделает», — передает корреспондент telegram-канала SHOT комментарий блогера после пресс-конференции. Во время общения с журналистами Митрошина отметила, что в 2020 году не уделяла должного внимания уплате налогов. Свою вину она частично признала. В конце апреля Митрошина выплатила долг в 120 миллионов рублей налоговой. На данный момент ей осталось отдать 85 миллионов рублей за налоговые штрафы. Она это сделала после задержания автора «Марафона желаний» Елены Блиновской. Последняя приговорена судом к двум месяцам домашнего ареста, передает RT.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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