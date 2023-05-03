В Краснодарском крае загорелись резервуары с нефтепродуктами

В Краснодарском крае загорелись резервуары на Ильском нефтеперерабатывающем заводе
Резервуары с нефтепродуктами загорелись в Серовском районе на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае 4 мая. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
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