03 мая 2023

В Краснодарском крае загорелись резервуары с нефтепродуктами

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В Краснодарском крае загорелись резервуары на Ильском нефтеперерабатывающем заводе Фото:

Резервуары с нефтепродуктами загорелись в Серовском районе на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае 4 мая. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

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Резервуары с нефтепродуктами загорелись в Серовском районе на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае 4 мая. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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