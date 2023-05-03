В Краснодарском крае загорелись резервуары с нефтепродуктами

04 мая 2023 в 06:40 Размер текста - 17 +

В Краснодарском крае загорелись резервуары на Ильском нефтеперерабатывающем заводе Фото: Анна Майорова © URA.RU Резервуары с нефтепродуктами загорелись в Серовском районе на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае 4 мая. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Резервуары с нефтепродуктами загорелись в Серовском районе на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае 4 мая. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев.