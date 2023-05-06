06 мая 2023

Политик из США Лейк назвала единственный способ остановить СВО

Политик Лейк: чтобы остановить СВО Америка должна перестать отправлять деньги Киеву
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Лейк требует посадить Путина и Зеленского за стол переговоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если США перестанет отправлять денежные транши Киеву, тогда конфликт на Украине закончится. Также, по словам американского политика Кари Лейк, нужно посадить президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина за стол переговоров.

«Единственный способ конфликт — отключить деньги на него, Америке нужно остановиться. Лучше посадить за один стол Зеленского и Путина», — приводит слова Лейк Newsweek.

Ранее URA.RU сообщало, что НАТО планирует завершить спецоперацию России в этом году. Для этого они планируют принять закон о восстановлении Украины в границах 1991 года и захватить Крым.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если США перестанет отправлять денежные транши Киеву, тогда конфликт на Украине закончится. Также, по словам американского политика Кари Лейк, нужно посадить президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина за стол переговоров. «Единственный способ конфликт — отключить деньги на него, Америке нужно остановиться. Лучше посадить за один стол Зеленского и Путина», — приводит слова Лейк Newsweek. Ранее URA.RU сообщало, что НАТО планирует завершить спецоперацию России в этом году. Для этого они планируют принять закон о восстановлении Украины в границах 1991 года и захватить Крым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...