Если США перестанет отправлять денежные транши Киеву, тогда конфликт на Украине закончится. Также, по словам американского политика Кари Лейк, нужно посадить президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина за стол переговоров.
«Единственный способ конфликт — отключить деньги на него, Америке нужно остановиться. Лучше посадить за один стол Зеленского и Путина», — приводит слова Лейк
Ранее URA.RU сообщало, что НАТО планирует завершить спецоперацию России в этом году. Для этого они планируют принять закон о восстановлении Украины в границах 1991 года и захватить Крым.
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