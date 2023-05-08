Суд в Берлине запретил флаг России и георгиевские ленты на 9 Мая

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В Берлине нельзя будет демонстрировать флаги России Фото:

В Берлине 9 мая запрещено буде демонстрировать российскую символику: флаг и георгиевские ленты. Такое решение принял высший административный суд города.

«9 мая на советских мемориалах запрещены российские и советские флаги», — передает издание Tagesspiegel решение берлинского суда. Также 9 мая будут запрещены георгиевские ленты.

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В Берлине 9 мая запрещено буде демонстрировать российскую символику: флаг и георгиевские ленты. Такое решение принял высший административный суд города. «9 мая на советских мемориалах запрещены российские и советские флаги», — передает издание Tagesspiegel решение берлинского суда. Также 9 мая будут запрещены георгиевские ленты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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