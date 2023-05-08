Суд в Берлине запретил флаг России и георгиевские ленты на 9 Мая

В Берлине нельзя будет демонстрировать флаги России
В Берлине 9 мая запрещено буде демонстрировать российскую символику: флаг и георгиевские ленты. Такое решение принял высший административный суд города.
«9 мая на советских мемориалах запрещены российские и советские флаги», — передает издание
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