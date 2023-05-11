Премьер Грузии задал Западу неудобный вопрос о торговле с Россией

Премьер Грузии Гарибашвили: Запад торгует с Россией, но запрещает делать это другим странам

11 мая 2023 в 21:39 Размер текста - 17 +

Грузия не собирается вводить односторонние санкции против России, заявил Ираклий Гарибашвили Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили задал западным чиновникам неудобный вопрос. Он возмутился, почему они призывают Грузию соблюдать санкционный режим против России, а сами ведут торговлю с Москвой. «У меня вопрос к Западу. Когда западные чиновники призывают Грузию остановить торговлю с Россией и не возобновлять полеты, почему они не делают тоже самое?» — передает слова Гарибашвили РИА Новости. Премьер-министр напомнил, что за 2022 год Европа перевела на счета в Россию 300 миллиардов. Он также подчеркнул, что власти Грузии не станут вводить односторонние санкции против РФ, так как это навредит грузинскому народу. Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано выступил с критикой в адрес грузинских властей, заявив, что Грузия должна следовать санкционному режиму против России и прекратить пускать российские самолеты. Россия, в свою очередь, отменила визовый режим с Грузией. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова одобрила такое решение, назвав его большим шагом вперед в укреплении гарантий прав человека, передает РАПСИ.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили задал западным чиновникам неудобный вопрос. Он возмутился, почему они призывают Грузию соблюдать санкционный режим против России, а сами ведут торговлю с Москвой. «У меня вопрос к Западу. Когда западные чиновники призывают Грузию остановить торговлю с Россией и не возобновлять полеты, почему они не делают тоже самое?» — передает слова Гарибашвили РИА Новости. Премьер-министр напомнил, что за 2022 год Европа перевела на счета в Россию 300 миллиардов. Он также подчеркнул, что власти Грузии не станут вводить односторонние санкции против РФ, так как это навредит грузинскому народу. Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано выступил с критикой в адрес грузинских властей, заявив, что Грузия должна следовать санкционному режиму против России и прекратить пускать российские самолеты. Россия, в свою очередь, отменила визовый режим с Грузией. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова одобрила такое решение, назвав его большим шагом вперед в укреплении гарантий прав человека, передает РАПСИ.