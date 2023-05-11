Премьер Грузии задал Западу неудобный вопрос о торговле с Россией

Премьер Грузии Гарибашвили: Запад торгует с Россией, но запрещает делать это другим странам
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НАТО. Москва. stock, stock, Ираклий Гарибашвили
Грузия не собирается вводить односторонние санкции против России, заявил Ираклий Гарибашвили Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили задал западным чиновникам неудобный вопрос. Он возмутился, почему они призывают Грузию соблюдать санкционный режим против России, а сами ведут торговлю с Москвой.

«У меня вопрос к Западу. Когда западные чиновники призывают Грузию остановить торговлю с Россией и не возобновлять полеты, почему они не делают тоже самое?» — передает слова Гарибашвили РИА Новости. Премьер-министр напомнил, что за 2022 год Европа перевела на счета в Россию 300 миллиардов. Он также подчеркнул, что власти Грузии не станут вводить односторонние санкции против РФ, так как это навредит грузинскому народу.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано выступил с критикой в адрес грузинских властей, заявив, что Грузия должна следовать санкционному режиму против России и прекратить пускать российские самолеты. Россия, в свою очередь, отменила визовый режим с Грузией. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова одобрила такое решение, назвав его большим шагом вперед в укреплении гарантий прав человека, передает РАПСИ.

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили задал западным чиновникам неудобный вопрос. Он возмутился, почему они призывают Грузию соблюдать санкционный режим против России, а сами ведут торговлю с Москвой. «У меня вопрос к Западу. Когда западные чиновники призывают Грузию остановить торговлю с Россией и не возобновлять полеты, почему они не делают тоже самое?» — передает слова Гарибашвили РИА Новости. Премьер-министр напомнил, что за 2022 год Европа перевела на счета в Россию 300 миллиардов. Он также подчеркнул, что власти Грузии не станут вводить односторонние санкции против РФ, так как это навредит грузинскому народу. Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано выступил с критикой в адрес грузинских властей, заявив, что Грузия должна следовать санкционному режиму против России и прекратить пускать российские самолеты. Россия, в свою очередь, отменила визовый режим с Грузией. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова одобрила такое решение, назвав его большим шагом вперед в укреплении гарантий прав человека, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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