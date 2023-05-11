Евросоюз шантажирует Грузию из-за безвизового режима в Россию

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Прибытие борта РМК с гуманитарным грузом в аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, стоянка самолета, самолет, пассажирский рукав, воздушный транспорт, авиасообщение
Евросоюз призвал Грузию не обслуживать российские самолеты, сообщил Петер Стано Фото:

Евросоюз призвал Грузию и ее авиакомпании не пускать в страну российские самолеты. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, напомнив Грузии, что она является кандидатом на вступление в Евросоюз.

«Евросоюз запретил полеты своим авиакомпаниям в Россию <…> и призывает остальные страны, включая Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям», — сказал Стано на Европейском саммите по обороне и безопасности в Брюсселе. Трансляция велась на портале Ruptly. Кроме того, он призвал Грузию не обслуживать «небезопасные» российские самолеты, согласно санкциям, введенными США и ЕС.

Ранее президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили возмутилась данным решением, назвав его провокацией, пишет «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил не торопиться с прогнозами насчет возобновления дипломатических отношений с Грузией, передает Life.

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Евросоюз призвал Грузию и ее авиакомпании не пускать в страну российские самолеты. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, напомнив Грузии, что она является кандидатом на вступление в Евросоюз. «Евросоюз запретил полеты своим авиакомпаниям в Россию <…> и призывает остальные страны, включая Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям», — сказал Стано на Европейском саммите по обороне и безопасности в Брюсселе. Трансляция велась на портале Ruptly. Кроме того, он призвал Грузию не обслуживать «небезопасные» российские самолеты, согласно санкциям, введенными США и ЕС. Ранее президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили возмутилась данным решением, назвав его провокацией, пишет «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил не торопиться с прогнозами насчет возобновления дипломатических отношений с Грузией, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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