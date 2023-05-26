SHOT: в Курской области успешно применили электронное ружье против беспилотников

Пограничники в Курской области сбили беспилотник при помощи электронного ружья
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Курские пограничники уничтожили электронным ружьем беспилотник-камикадзе. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Бойцам ВС РФ даже не пришлось применять стрелковое оружие: „птичку“ лишили связи антидроновым ружьем, БПЛА рухнул и взорвался», — говорится публикации. Уточняется, что атака была совершена в районе деревни Николаево-Дарьино.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России и Погранслужбу ФСБ России для уточнения информации. Ответ ожидается.
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