SHOT: в Курской области успешно применили электронное ружье против беспилотников

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Пограничники в Курской области сбили беспилотник при помощи электронного ружья Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курские пограничники уничтожили электронным ружьем беспилотник-камикадзе. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Бойцам ВС РФ даже не пришлось применять стрелковое оружие: „птичку“ лишили связи антидроновым ружьем, БПЛА рухнул и взорвался», — говорится публикации. Уточняется, что атака была совершена в районе деревни Николаево-Дарьино.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России и Погранслужбу ФСБ России для уточнения информации. Ответ ожидается.

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Курские пограничники уничтожили электронным ружьем беспилотник-камикадзе. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Бойцам ВС РФ даже не пришлось применять стрелковое оружие: „птичку“ лишили связи антидроновым ружьем, БПЛА рухнул и взорвался», — говорится публикации. Уточняется, что атака была совершена в районе деревни Николаево-Дарьино. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России и Погранслужбу ФСБ России для уточнения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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