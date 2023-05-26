Mash: в Москве ГИБДД будет искать в машинах дроны

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В Москве сотрудники ГИБДД начинают проверки на наличие подозрительных дронов в автомобилях Фото:

В Москве начались проверки на наличие подозрительных дронов в машине инспекторами ГИБДД. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«По нашей информации, если во время проверки столичные инспекторы найдут беспилотник, то сначала они будут выяснять, для чего он нужен водителю и куда беспилотник везут», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, дрон могут осмотреть на наличие апгрейда.

Отмечается, если беспилотник будет вызывать сомнение, то водителя могут задержать и увезти в отдел для начала разбирательства. Если ничего подозрительного сотрудники ГИБДД не заметят, то машину отпустят и «пожелают хорошего пути».

В связи с участившимися атаками украинских дронов на приграничные территории РФ, в около 40 российских регионах запретили использовать беспилотники. Указ действует, прежде всего, на новых территориях, а именно: в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Многие регионы ввели запрет на использование дронов в прошлом году, ссылаясь на постановление президента России Владимира Путина от 19 октября 2022 года о мерах безопасности в субъектах РФ.

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В Москве начались проверки на наличие подозрительных дронов в машине инспекторами ГИБДД. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «По нашей информации, если во время проверки столичные инспекторы найдут беспилотник, то сначала они будут выяснять, для чего он нужен водителю и куда беспилотник везут», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, дрон могут осмотреть на наличие апгрейда. Отмечается, если беспилотник будет вызывать сомнение, то водителя могут задержать и увезти в отдел для начала разбирательства. Если ничего подозрительного сотрудники ГИБДД не заметят, то машину отпустят и «пожелают хорошего пути». В связи с участившимися атаками украинских дронов на приграничные территории РФ, в около 40 российских регионах запретили использовать беспилотники. Указ действует, прежде всего, на новых территориях, а именно: в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Многие регионы ввели запрет на использование дронов в прошлом году, ссылаясь на постановление президента России Владимира Путина от 19 октября 2022 года о мерах безопасности в субъектах РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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