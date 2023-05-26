Mash: в Москве ГИБДД будет искать в машинах дроны

26 мая 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

В Москве сотрудники ГИБДД начинают проверки на наличие подозрительных дронов в автомобилях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве начались проверки на наличие подозрительных дронов в машине инспекторами ГИБДД. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «По нашей информации, если во время проверки столичные инспекторы найдут беспилотник, то сначала они будут выяснять, для чего он нужен водителю и куда беспилотник везут», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, дрон могут осмотреть на наличие апгрейда. Отмечается, если беспилотник будет вызывать сомнение, то водителя могут задержать и увезти в отдел для начала разбирательства. Если ничего подозрительного сотрудники ГИБДД не заметят, то машину отпустят и «пожелают хорошего пути». В связи с участившимися атаками украинских дронов на приграничные территории РФ, в около 40 российских регионах запретили использовать беспилотники. Указ действует, прежде всего, на новых территориях, а именно: в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Многие регионы ввели запрет на использование дронов в прошлом году, ссылаясь на постановление президента России Владимира Путина от 19 октября 2022 года о мерах безопасности в субъектах РФ.

В Москве начались проверки на наличие подозрительных дронов в машине инспекторами ГИБДД. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «По нашей информации, если во время проверки столичные инспекторы найдут беспилотник, то сначала они будут выяснять, для чего он нужен водителю и куда беспилотник везут», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, дрон могут осмотреть на наличие апгрейда. Отмечается, если беспилотник будет вызывать сомнение, то водителя могут задержать и увезти в отдел для начала разбирательства. Если ничего подозрительного сотрудники ГИБДД не заметят, то машину отпустят и «пожелают хорошего пути». В связи с участившимися атаками украинских дронов на приграничные территории РФ, в около 40 российских регионах запретили использовать беспилотники. Указ действует, прежде всего, на новых территориях, а именно: в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Многие регионы ввели запрет на использование дронов в прошлом году, ссылаясь на постановление президента России Владимира Путина от 19 октября 2022 года о мерах безопасности в субъектах РФ.