Ветеринар предупредил о последствиях запрета импортных лекарств для животных

Ветеринар Шеляков: после запрета импортных лекарств ветеринарию можно будет закрывать

02 июня 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Сложные операции исчезнут, заявил Михаил Шеляков Фото: Размик Закарян © URA.RU Если запретить импортные лекарства для лечения животных, ветеринарию можно будет закрывать. Об этом заявил врач высшей категории Михаил Шеляков. «Если запретить препараты для наркоза, то ветеринарию можно будет просто закрывать: отрасль вообще встанет», — заявил Шеляков, его слова передает «Ридус». Он добавил, что некоторые несложные операции можно будет проводить под новокаином и пропофолом, однако непростые операции, хирургия — исчезнут. Врач отмечает, что прежде чем запрещать недружественное, нужно наладить собственное производство. По его словам, основной препарат для наркоза, который сейчас используется, стоит в 10 раз дороже чистого золота. Ранее в Совете Федерации предложили ограничить ввоз импортных ветеринарных препаратов из недружественных стран. Сенаторы планируют ввести таможенные пошлины на импорт лекарств. В письме Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей председателю правительства Михаилу Мишустину заявили, что на отечественном рынке лекарственных препаратов для ветеринарного применения остаются сложности с приобретением импортных средств для наркоза, вакцин. О том, когда питомцу требуется осмотр специалиста, рассказал ветеринар Богдан Галкин. Он отметил, что важно замечать, когда питомец стал менее активным или наоборот, слишком беспокойным, его слова приводят Дни.ру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если запретить импортные лекарства для лечения животных, ветеринарию можно будет закрывать. Об этом заявил врач высшей категории Михаил Шеляков. «Если запретить препараты для наркоза, то ветеринарию можно будет просто закрывать: отрасль вообще встанет», — заявил Шеляков, его слова передает «Ридус». Он добавил, что некоторые несложные операции можно будет проводить под новокаином и пропофолом, однако непростые операции, хирургия — исчезнут. Врач отмечает, что прежде чем запрещать недружественное, нужно наладить собственное производство. По его словам, основной препарат для наркоза, который сейчас используется, стоит в 10 раз дороже чистого золота. Ранее в Совете Федерации предложили ограничить ввоз импортных ветеринарных препаратов из недружественных стран. Сенаторы планируют ввести таможенные пошлины на импорт лекарств. В письме Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей председателю правительства Михаилу Мишустину заявили, что на отечественном рынке лекарственных препаратов для ветеринарного применения остаются сложности с приобретением импортных средств для наркоза, вакцин. О том, когда питомцу требуется осмотр специалиста, рассказал ветеринар Богдан Галкин. Он отметил, что важно замечать, когда питомец стал менее активным или наоборот, слишком беспокойным, его слова приводят Дни.ру.