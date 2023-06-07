07 июня 2023

Экс-ведущий Fox News Карлсон обозвал Зеленского «потным комиком», похожим на крысу

© Служба новостей «URA.RU»
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Телестудия РМК в БЦ Высоцкий. Екатеринбург, камера, видеокамера, студия, съемка, телевидение, телестудия, шоу
Экс-телеведущий открыл свое шоу на Twitter Фото:

Бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону президент Украины Владимир Зеленский показался похожим на крысу. Также Карлсон назвал украинского лидера гонителем христиан.

«(Зеленский — прим. URA.RU) потный, похожий на крысу комик, ставший олигархом, гонитель христиан», — сказал Карлсон, видео с его заявлением опубликовал у себя в Twitter американский предприниматель Илон Маск. Кроме того, экс-телеведущий обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС.

Ранее Карлсон, который активно выступал против президента США Джо Байдена, уволился с телеканала Fox News. Он решил открыть свое шоу на платформе Twitter.

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Бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону президент Украины Владимир Зеленский показался похожим на крысу. Также Карлсон назвал украинского лидера гонителем христиан. «(Зеленский — прим. URA.RU) потный, похожий на крысу комик, ставший олигархом, гонитель христиан», — сказал Карлсон, видео с его заявлением опубликовал у себя в Twitter американский предприниматель Илон Маск. Кроме того, экс-телеведущий обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС. Ранее Карлсон, который активно выступал против президента США Джо Байдена, уволился с телеканала Fox News. Он решил открыть свое шоу на платформе Twitter.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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