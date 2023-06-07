Экс-ведущий Fox News Карлсон обозвал Зеленского «потным комиком», похожим на крысу 07 июня 2023 в 23:12 Размер текста - 17 + Экс-телеведущий открыл свое шоу на Twitter Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону президент Украины Владимир Зеленский показался похожим на крысу. Также Карлсон назвал украинского лидера гонителем христиан. «(Зеленский — прим. URA.RU) потный, похожий на крысу комик, ставший олигархом, гонитель христиан», — сказал Карлсон, видео с его заявлением опубликовал у себя в Twitter американский предприниматель Илон Маск. Кроме того, экс-телеведущий обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС. Ранее Карлсон, который активно выступал против президента США Джо Байдена, уволился с телеканала Fox News. Он решил открыть свое шоу на платформе Twitter. Бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону президент Украины Владимир Зеленский показался похожим на крысу. Также Карлсон назвал украинского лидера гонителем христиан. «(Зеленский — прим. URA.RU) потный, похожий на крысу комик, ставший олигархом, гонитель христиан», — сказал Карлсон, видео с его заявлением опубликовал у себя в Twitter американский предприниматель Илон Маск. Кроме того, экс-телеведущий обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС. Ранее Карлсон, который активно выступал против президента США Джо Байдена, уволился с телеканала Fox News. Он решил открыть свое шоу на платформе Twitter. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям