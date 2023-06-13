Лукашенко назвал своего фаворита на выборах президента США

Лукашенко заявил, что будет болеть за Трампа
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Дональд Трамп является решительным кандидатом, заявил Александр Лукашенко Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко будет болеть за бывшего лидера США Дональда Трампа на предстоящих выборах в 2024 году. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Минскую область.

«Будем за него болеть, (за Трампа — прим. URA.RU) чтобы он пришел к власти и за сутки остановил эту натовскую машину, которая сегодня воюет против России», — сказал Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание Белта.

Он уточнил, что Трампу, в случае победы на выборах, придется выполнить обещание по прекращению украинского конфликта за сутки. Лукашенко считает, что Трамп является более решительным кандидатом.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Трамп заявлял, что решил бы украинский конфликт за сутки в случае победы на выборах, пишет «Утро.ру». Действующий лидер Штатов Джо Байден тоже будет участвовать в президентской гонке. Член американской палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что Байдену может грозить импичмент, передает телеканал 360.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко будет болеть за бывшего лидера США Дональда Трампа на предстоящих выборах в 2024 году. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Минскую область. «Будем за него болеть, (за Трампа — прим. URA.RU) чтобы он пришел к власти и за сутки остановил эту натовскую машину, которая сегодня воюет против России», — сказал Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание Белта. Он уточнил, что Трампу, в случае победы на выборах, придется выполнить обещание по прекращению украинского конфликта за сутки. Лукашенко считает, что Трамп является более решительным кандидатом. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Трамп заявлял, что решил бы украинский конфликт за сутки в случае победы на выборах, пишет «Утро.ру». Действующий лидер Штатов Джо Байден тоже будет участвовать в президентской гонке. Член американской палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что Байдену может грозить импичмент, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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