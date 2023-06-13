Лукашенко назвал своего фаворита на выборах президента США

Лукашенко заявил, что будет болеть за Трампа

13 июня 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп является решительным кандидатом, заявил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Президент Беларуси Александр Лукашенко будет болеть за бывшего лидера США Дональда Трампа на предстоящих выборах в 2024 году. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Минскую область. «Будем за него болеть, (за Трампа — прим. URA.RU) чтобы он пришел к власти и за сутки остановил эту натовскую машину, которая сегодня воюет против России», — сказал Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание Белта. Он уточнил, что Трампу, в случае победы на выборах, придется выполнить обещание по прекращению украинского конфликта за сутки. Лукашенко считает, что Трамп является более решительным кандидатом. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Трамп заявлял, что решил бы украинский конфликт за сутки в случае победы на выборах, пишет «Утро.ру». Действующий лидер Штатов Джо Байден тоже будет участвовать в президентской гонке. Член американской палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что Байдену может грозить импичмент, передает телеканал 360.

Президент Беларуси Александр Лукашенко будет болеть за бывшего лидера США Дональда Трампа на предстоящих выборах в 2024 году. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Минскую область. «Будем за него болеть, (за Трампа — прим. URA.RU) чтобы он пришел к власти и за сутки остановил эту натовскую машину, которая сегодня воюет против России», — сказал Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание Белта. Он уточнил, что Трампу, в случае победы на выборах, придется выполнить обещание по прекращению украинского конфликта за сутки. Лукашенко считает, что Трамп является более решительным кандидатом. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Трамп заявлял, что решил бы украинский конфликт за сутки в случае победы на выборах, пишет «Утро.ру». Действующий лидер Штатов Джо Байден тоже будет участвовать в президентской гонке. Член американской палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что Байдену может грозить импичмент, передает телеканал 360.