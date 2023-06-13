Лукашенко назвал своего фаворита на выборах президента США

Президент Беларуси Александр Лукашенко будет болеть за бывшего лидера США Дональда Трампа на предстоящих выборах в 2024 году. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Минскую область.
«Будем за него болеть, (за Трампа — прим. URA.RU) чтобы он пришел к власти и за сутки остановил эту натовскую машину, которая сегодня воюет против России», — сказал Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание Белта.
Он уточнил, что Трампу, в случае победы на выборах, придется выполнить обещание по прекращению украинского конфликта за сутки. Лукашенко считает, что Трамп является более решительным кандидатом.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Трамп заявлял, что решил бы украинский конфликт за сутки в случае победы на выборах, пишет «Утро.ру». Действующий лидер Штатов Джо Байден тоже будет участвовать в президентской гонке. Член американской палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что Байдену может грозить импичмент, передает телеканал 360.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!