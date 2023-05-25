25 мая 2023

Медведев заявил, что опасается победы «парня с деменцией» на выборах в США

Медведев допустил победу Байдена на предстоящих выборах президента США в 2024 году
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что исторически РФ было комфортнее работать с республиканцами Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что опасается победы «парня с деменцией» на предстоящих выборах президента США в 2024 году и не исключает успех американского лидера Джо Байдена на переизбрание. Такое мнение он высказал на соответствующий вопрос журналистов во время визита во Вьетнам.

«Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией», — ответил Медведев на вопрос журналистов, какая кандидатура президента США вызывает наибольшие симпатии, передает РИА Новости. Политик допустил, что президент США Джо Байден одержит победу на предстоящих выборах американского президента в 2024 году. По его мнению, соперник Байдена Дональд Трамп слишком трусоват, но «хороший парень». Он отметил, что РФ всегда было комфортнее работать с республиканцами.

Выборы президента в США пройдут в 2024 году. Шансы Байдена профессор-историк Хьюстонского университета Джеральд Хорн ставит в зависимость от развития ситуации на Украине, действий бывшего президента Дональда Трампа, а также экономической ситуации в стране. Ранее стало известно о запуске предвыборной кампании еще одного кандидата в президенты США. Речь идет о губернаторе Флориды Роне Десантисе, которого раскритиковал Трамп за неудачный, по его мнению, запуск кампании, пишет «Национальная служба новостей».

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что опасается победы «парня с деменцией» на предстоящих выборах президента США в 2024 году и не исключает успех американского лидера Джо Байдена на переизбрание. Такое мнение он высказал на соответствующий вопрос журналистов во время визита во Вьетнам. «Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией», — ответил Медведев на вопрос журналистов, какая кандидатура президента США вызывает наибольшие симпатии, передает РИА Новости. Политик допустил, что президент США Джо Байден одержит победу на предстоящих выборах американского президента в 2024 году. По его мнению, соперник Байдена Дональд Трамп слишком трусоват, но «хороший парень». Он отметил, что РФ всегда было комфортнее работать с республиканцами. Выборы президента в США пройдут в 2024 году. Шансы Байдена профессор-историк Хьюстонского университета Джеральд Хорн ставит в зависимость от развития ситуации на Украине, действий бывшего президента Дональда Трампа, а также экономической ситуации в стране. Ранее стало известно о запуске предвыборной кампании еще одного кандидата в президенты США. Речь идет о губернаторе Флориды Роне Десантисе, которого раскритиковал Трамп за неудачный, по его мнению, запуск кампании, пишет «Национальная служба новостей».
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