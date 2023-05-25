Медведев заявил, что опасается победы «парня с деменцией» на выборах в США

Медведев допустил победу Байдена на предстоящих выборах президента США в 2024 году

26 мая 2023 в 05:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что исторически РФ было комфортнее работать с республиканцами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что опасается победы «парня с деменцией» на предстоящих выборах президента США в 2024 году и не исключает успех американского лидера Джо Байдена на переизбрание. Такое мнение он высказал на соответствующий вопрос журналистов во время визита во Вьетнам. «Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией», — ответил Медведев на вопрос журналистов, какая кандидатура президента США вызывает наибольшие симпатии, передает РИА Новости. Политик допустил, что президент США Джо Байден одержит победу на предстоящих выборах американского президента в 2024 году. По его мнению, соперник Байдена Дональд Трамп слишком трусоват, но «хороший парень». Он отметил, что РФ всегда было комфортнее работать с республиканцами. Выборы президента в США пройдут в 2024 году. Шансы Байдена профессор-историк Хьюстонского университета Джеральд Хорн ставит в зависимость от развития ситуации на Украине, действий бывшего президента Дональда Трампа, а также экономической ситуации в стране. Ранее стало известно о запуске предвыборной кампании еще одного кандидата в президенты США. Речь идет о губернаторе Флориды Роне Десантисе, которого раскритиковал Трамп за неудачный, по его мнению, запуск кампании, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что опасается победы «парня с деменцией» на предстоящих выборах президента США в 2024 году и не исключает успех американского лидера Джо Байдена на переизбрание. Такое мнение он высказал на соответствующий вопрос журналистов во время визита во Вьетнам. «Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией», — ответил Медведев на вопрос журналистов, какая кандидатура президента США вызывает наибольшие симпатии, передает РИА Новости. Политик допустил, что президент США Джо Байден одержит победу на предстоящих выборах американского президента в 2024 году. По его мнению, соперник Байдена Дональд Трамп слишком трусоват, но «хороший парень». Он отметил, что РФ всегда было комфортнее работать с республиканцами. Выборы президента в США пройдут в 2024 году. Шансы Байдена профессор-историк Хьюстонского университета Джеральд Хорн ставит в зависимость от развития ситуации на Украине, действий бывшего президента Дональда Трампа, а также экономической ситуации в стране. Ранее стало известно о запуске предвыборной кампании еще одного кандидата в президенты США. Речь идет о губернаторе Флориды Роне Десантисе, которого раскритиковал Трамп за неудачный, по его мнению, запуск кампании, пишет «Национальная служба новостей».