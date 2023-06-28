Премьер Швеции назвал сожжение Корана неуместным

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Решение о согласовании акции остается за полицией, заявил Ульф Кристерссон Фото:

Готовящееся сожжение Корана в Стокгольме неуместно, однако решение о согласовании акции остается за полицией. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

«Я понимаю, что это умышленные провокации. То, что это законно, не означает, что я считаю это уместным», — сказал Кристерссон. Его слова приводит издание Aftonbladet. Он добавил, что решение о согласовании сожжения Корана остается за полицией. Однако премьер-министр попросил организатора акции одуматься, так как своими действиями он может оскорбить мусульман.

В Швеции неоднократно проводились акции по сожжению Корана. После одной из них глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сожжение было инициировано и проплачено правительством Швеции. URA.RU приводило реакцию российских сенаторов на готовящуюся акцию в день праздника Курбан-байрам. Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин заявил, что власти Швеции ставят либеральные нормы выше чувств верующих, передает RT.

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Готовящееся сожжение Корана в Стокгольме неуместно, однако решение о согласовании акции остается за полицией. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. «Я понимаю, что это умышленные провокации. То, что это законно, не означает, что я считаю это уместным», — сказал Кристерссон. Его слова приводит издание Aftonbladet. Он добавил, что решение о согласовании сожжения Корана остается за полицией. Однако премьер-министр попросил организатора акции одуматься, так как своими действиями он может оскорбить мусульман. В Швеции неоднократно проводились акции по сожжению Корана. После одной из них глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сожжение было инициировано и проплачено правительством Швеции. URA.RU приводило реакцию российских сенаторов на готовящуюся акцию в день праздника Курбан-байрам. Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин заявил, что власти Швеции ставят либеральные нормы выше чувств верующих, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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