Премьер Швеции назвал сожжение Корана неуместным

28 июня 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Решение о согласовании акции остается за полицией, заявил Ульф Кристерссон Фото: AP/TASS Готовящееся сожжение Корана в Стокгольме неуместно, однако решение о согласовании акции остается за полицией. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. «Я понимаю, что это умышленные провокации. То, что это законно, не означает, что я считаю это уместным», — сказал Кристерссон. Его слова приводит издание Aftonbladet . Он добавил, что решение о согласовании сожжения Корана остается за полицией. Однако премьер-министр попросил организатора акции одуматься, так как своими действиями он может оскорбить мусульман. В Швеции неоднократно проводились акции по сожжению Корана. После одной из них глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сожжение было инициировано и проплачено правительством Швеции. URA.RU приводило реакцию российских сенаторов на готовящуюся акцию в день праздника Курбан-байрам. Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин заявил, что власти Швеции ставят либеральные нормы выше чувств верующих, передает RT.

Готовящееся сожжение Корана в Стокгольме неуместно, однако решение о согласовании акции остается за полицией. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. «Я понимаю, что это умышленные провокации. То, что это законно, не означает, что я считаю это уместным», — сказал Кристерссон. Его слова приводит издание Aftonbladet. Он добавил, что решение о согласовании сожжения Корана остается за полицией. Однако премьер-министр попросил организатора акции одуматься, так как своими действиями он может оскорбить мусульман. В Швеции неоднократно проводились акции по сожжению Корана. После одной из них глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сожжение было инициировано и проплачено правительством Швеции. URA.RU приводило реакцию российских сенаторов на готовящуюся акцию в день праздника Курбан-байрам. Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин заявил, что власти Швеции ставят либеральные нормы выше чувств верующих, передает RT.