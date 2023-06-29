SHOT: в Тыве раскрыли дело об изнасиловании школьницы офицерами полиции

Майора полиции задержали за изнасилование спустя 16 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Республике Тыва раскрыли дело об изнасиловании. По материалам следствия, майор полиции и его друг надругались над 15-летней школьницей 16 лет назад. Об этом написали в telegram-канале SHOT.

Еще 16 лет назад школьница проходила мимо мастерской. В тот момент на нее напали двое мужчин, которые в грубой форме надругались над ней и скрылись с места преступления. «В 2007 году возбудили уголовное дело <…>. В его рамках проводили медэкспертизу с биоматериалом, который собрали у пострадавшей. Спустя 16 лет удалось установить, что он совпал с материалом 43-летнего майора полиции и старшего сотрудника по борьбе с кражами скота Адыгжы Куулара», — передает telegram-канал.

Майора задержали. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

URA.RU направило запрос в СУ СК России по Республике Тыва для уточнения информации. Ответ ожидается