Монахов Киево-Печерской лавры выгоняют из обители

Минкульт Украины потребовал от монахов освободить Киево-Печерскую лавру до 4 июля

01 июля 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Православные монахи должны покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля, следует из заявления МКИП Фото: Сергей Русанов © URA.RU Монахи Киево-Печерской лавры будут выселены из обители до 4 июля. Соответствующий указ Министерства культуры и информационной политики (МКИП) Украины опубликовал адвокат монастыря Никита Чекман. «Указом заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начинает работу 4 июля. В связи с этим просим освободить помещения [Киево-Печерской лавры] и передать ключи от них заповеднику», — написал адвокат в своем telegram-канале. Он отметил, что если монастырь откажется передавать ключи от своих помещений, то МКИП поменяет на них замки. Ранее в Верховную раду был внесен законопроект, который запретил бы деятельность Украинской православной церкви (УПЦ), если будет обнаружена ее связь с Россией. После этого монахов Киево-Печерской лавры обязали освободить здание, которое принадлежит Киеву. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что Украина проводит репрессии против местной православной церкви.

Монахи Киево-Печерской лавры будут выселены из обители до 4 июля. Соответствующий указ Министерства культуры и информационной политики (МКИП) Украины опубликовал адвокат монастыря Никита Чекман. «Указом заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начинает работу 4 июля. В связи с этим просим освободить помещения [Киево-Печерской лавры] и передать ключи от них заповеднику», — написал адвокат в своем telegram-канале. Он отметил, что если монастырь откажется передавать ключи от своих помещений, то МКИП поменяет на них замки. Ранее в Верховную раду был внесен законопроект, который запретил бы деятельность Украинской православной церкви (УПЦ), если будет обнаружена ее связь с Россией. После этого монахов Киево-Печерской лавры обязали освободить здание, которое принадлежит Киеву. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что Украина проводит репрессии против местной православной церкви.