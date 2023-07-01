Монахов Киево-Печерской лавры выгоняют из обители

Монахи Киево-Печерской лавры будут выселены из обители до 4 июля. Соответствующий указ Министерства культуры и информационной политики (МКИП) Украины опубликовал адвокат монастыря Никита Чекман.
«Указом заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начинает работу 4 июля. В связи с этим просим освободить помещения [Киево-Печерской лавры] и передать ключи от них заповеднику», — написал адвокат в своем telegram-канале. Он отметил, что если монастырь откажется передавать ключи от своих помещений, то МКИП поменяет на них замки.
Ранее в Верховную раду был внесен законопроект, который запретил бы деятельность Украинской православной церкви (УПЦ), если будет обнаружена ее связь с Россией. После этого монахов Киево-Печерской лавры обязали освободить здание, которое принадлежит Киеву.
Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что Украина проводит репрессии против местной православной церкви.
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