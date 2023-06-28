Президент Польши призвал НАТО разобраться с «Вагнер» в Беларуси

28 июня 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Размещение «Вагнер» в Беларуси будет угрожать Польше, заявил Анжей Дуда Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина НАТО должна рассмотреть вопрос переброски частной армии «Вагнер» в Беларусь. Об этом заявил президент Польши Анжей Дуда. По его словам, появление «Вагнер» в Беларуси будет угрожать Литве, Латвии и Польше. «[Вопрос расположения „Вагнер“ в Беларуси] должен быть детально рассмотрен НАТО и должен быть подвергнут анализам», — сказал Дуда на пресс-конференции в Киеве. Его слова передает «Интерфакс-Украина». Он уточнил, что частная армия может создать угрозу для европейских государств, которые граничат с Беларусью. К таким странам он отнес Польшу, Литву и Латвию. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг строительство лагерей для ЧВК «Вагнер» в стране. Однако он добавил, что правительство разрешит бойцам разместиться в Беларуси, если те захотят. Бизнесмен и владелец частной армии «Вагнер» Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж в РФ в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил Минобороны РФ в якобы ударах по позициям его бойцов, в ведомстве сразу опровергли информацию. Пригожин повел бойцов в южный военный округ в Ростове-на-Дону, однако Лукашенко договорился с бизнесменом о прекращении мятежа, передает RT. Позже президент РФ Владимир Путин поблагодарил российское общество, военных и политиков за единство во время мятежа, пишет РАПСИ.

НАТО должна рассмотреть вопрос переброски частной армии «Вагнер» в Беларусь. Об этом заявил президент Польши Анжей Дуда. По его словам, появление «Вагнер» в Беларуси будет угрожать Литве, Латвии и Польше. «[Вопрос расположения „Вагнер“ в Беларуси] должен быть детально рассмотрен НАТО и должен быть подвергнут анализам», — сказал Дуда на пресс-конференции в Киеве. Его слова передает «Интерфакс-Украина». Он уточнил, что частная армия может создать угрозу для европейских государств, которые граничат с Беларусью. К таким странам он отнес Польшу, Литву и Латвию. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг строительство лагерей для ЧВК «Вагнер» в стране. Однако он добавил, что правительство разрешит бойцам разместиться в Беларуси, если те захотят. Бизнесмен и владелец частной армии «Вагнер» Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж в РФ в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил Минобороны РФ в якобы ударах по позициям его бойцов, в ведомстве сразу опровергли информацию. Пригожин повел бойцов в южный военный округ в Ростове-на-Дону, однако Лукашенко договорился с бизнесменом о прекращении мятежа, передает RT. Позже президент РФ Владимир Путин поблагодарил российское общество, военных и политиков за единство во время мятежа, пишет РАПСИ.