ВСУ потеряли почти 500 солдат и военную технику за сутки

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ВСУ потеряли сотни бойцов за сутки, сообщает Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на южно-донецком, донецком, запорожском направлениях составили свыше 475 человек личного состава. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«На донецком направлении уничтожено свыше 240 украинских военных. <…> Потери Киева на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки составили до 235 военных», — сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Кроме того, на этих трех направлениях было уничтожено два танка, несколько бронемашин и САУ «KRAB».

ВСУ теряют сотни солдат во время контрнаступления. Так, потери Киева 19 июня составили более 340 человек на донецком направлении, передает RT. Минобороны России сообщало, что ВСУ потеряли за 10 дней наступления свыше семи тысяч солдат.

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Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на южно-донецком, донецком, запорожском направлениях составили свыше 475 человек личного состава. Об этом сообщило Минобороны РФ. «На донецком направлении уничтожено свыше 240 украинских военных. <…> Потери Киева на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки составили до 235 военных», — сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Кроме того, на этих трех направлениях было уничтожено два танка, несколько бронемашин и САУ «KRAB». ВСУ теряют сотни солдат во время контрнаступления. Так, потери Киева 19 июня составили более 340 человек на донецком направлении, передает RT. Минобороны России сообщало, что ВСУ потеряли за 10 дней наступления свыше семи тысяч солдат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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