Российские военные морской пехоты уничтожили западную технику ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Был поражен бронеавтомобиль американского производства Oshkosh.
«Военные 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на южнодонецком направлении подбили колонну боевой техники ВСУ иностранного производства», — сообщает Минобороны, передает РИА Новости. Отмечается, что на кадрах бронированный автомобиль Oshkosh, который шел во главе группы, подорвался на мине, из-за чего техника ВСУ попала в ловушку.
Ранее стало известно, что Пентагон заключил контракты на сумму в 1,6 миллиарда долларов для создания прототипов американских БМП M2 Bradley для украинских бойцов. Украина потеряла 15% американских БМП Bradley. Ранее Минобороны РФ заявило, что российские военнослужащие поразили склады ВСУ с западным оружием. Российская армия успешно отражает попытки украинских бойцов атаковать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, передает RT.
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