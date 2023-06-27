Бронеавтомобиль Oshkosh подорвался на мине, заявили в Минобороны РФ (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные морской пехоты уничтожили западную технику ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Был поражен бронеавтомобиль американского производства Oshkosh.

«Военные 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на южнодонецком направлении подбили колонну боевой техники ВСУ иностранного производства», — сообщает Минобороны, передает РИА Новости. Отмечается, что на кадрах бронированный автомобиль Oshkosh, который шел во главе группы, подорвался на мине, из-за чего техника ВСУ попала в ловушку.

Ранее стало известно, что Пентагон заключил контракты на сумму в 1,6 миллиарда долларов для создания прототипов американских БМП M2 Bradley для украинских бойцов. Украина потеряла 15% американских БМП Bradley. Ранее Минобороны РФ заявило, что российские военнослужащие поразили склады ВСУ с западным оружием. Российская армия успешно отражает попытки украинских бойцов атаковать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, передает RT.