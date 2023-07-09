В США объяснили, почему Европа не может дать достаточно боеприпасов Украине

Bloomberg: оборонные предприятия ЕС не уверены в дальнейшем сотрудничестве с Украиной

10 июля 2023 в 08:18 Размер текста - 17 +

Европейские страны не хотят отправлять на Украину свои запасы снарядов Фото: Mr. Luke J. Allen / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Европе не заключают контракты по отправке оружия на Украину из-за неуверенности в будущем сотрудничестве. Об этом рассказал дипломат из ЕС. Он отметил, что европейские страны не хотят отправлять свои запасы оружия на Украину. «Некоторые правительства не решаются заключать долгосрочные контракты на поставку оружия, потому что не уверены, понадобится ли оно им в будущем», — сообщил европейский дипломат для Bloomberg . Отмечается, что в Европе между оборонными предприятиями и министерствами растет напряжение из-за решения, кто возьмет на себя инициативу по отправке боеприпасов. Украинские союзники не хотят отправлять свои запасы снарядов. Представитель компании Rheinmetall Оливер Хоффманн отметил, что из-за большого спроса на боеприпасы в европейских странах необходимо увеличивать количество заводов по производству взрывчатых веществ и пороха. «Что мы видим сейчас в странах, так это то, что они хотели бы очень быстро наладить военное производство, — но на это требуется пара лет» — подчеркнул Герген Йоханссон, глава бизнес-направления компании Saab Dynamics. Ранее стало известно, что США и НАТО отправляют на Украину свое оружие для экономии денежных средств, так как это выгоднее, чем сдавать его в утилизацию. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что украинским бойцам нужно поставлять «больше современного оружия», передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Европе не заключают контракты по отправке оружия на Украину из-за неуверенности в будущем сотрудничестве. Об этом рассказал дипломат из ЕС. Он отметил, что европейские страны не хотят отправлять свои запасы оружия на Украину. «Некоторые правительства не решаются заключать долгосрочные контракты на поставку оружия, потому что не уверены, понадобится ли оно им в будущем», — сообщил европейский дипломат для Bloomberg. Отмечается, что в Европе между оборонными предприятиями и министерствами растет напряжение из-за решения, кто возьмет на себя инициативу по отправке боеприпасов. Украинские союзники не хотят отправлять свои запасы снарядов. Представитель компании Rheinmetall Оливер Хоффманн отметил, что из-за большого спроса на боеприпасы в европейских странах необходимо увеличивать количество заводов по производству взрывчатых веществ и пороха. «Что мы видим сейчас в странах, так это то, что они хотели бы очень быстро наладить военное производство, — но на это требуется пара лет» — подчеркнул Герген Йоханссон, глава бизнес-направления компании Saab Dynamics. Ранее стало известно, что США и НАТО отправляют на Украину свое оружие для экономии денежных средств, так как это выгоднее, чем сдавать его в утилизацию. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что украинским бойцам нужно поставлять «больше современного оружия», передает «Национальная служба новостей».