Россияне назвали главные причины разрушения семей

Измена партнера или наличие вредных привычек являются главными причинами разрушения семьи. Об этом стало известно из опроса «АльфаСтрахования».
«В числе причин, которые разрушают семью, в первую очередь, называли неверность супруга или супруги (33%), а также наличие вредных привычек (30%)», — говорится в материале. Данные приводит «
Отмечается, что проблемы в финансах также считаются важной причиной в распаде семьи. Почти четверть россиян отметили, что отсутствие стабильной работы и интерес в азартных играх тоже может привести к разрушению семейных отношений.
Ранее семейный и провокативный психолог Елена Гусева сообщила, что мужчины могут изменять, если у партнерши нет развития. Также причиной измен, указала она, может быть отказ женщины в разнообразии половой жизни.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.