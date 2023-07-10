Россияне назвали главные причины разрушения семей

Россияне назвали главными причинами разрушения семьи измены и вредные привычки
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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", первый день. Москва, девушка, пара, ссора, юноша
Измена партнера может привести к разрушению семьи Фото:

Измена партнера или наличие вредных привычек являются главными причинами разрушения семьи. Об этом стало известно из опроса «АльфаСтрахования».

«В числе причин, которые разрушают семью, в первую очередь, называли неверность супруга или супруги (33%), а также наличие вредных привычек (30%)», — говорится в материале. Данные приводит «Газета.ru».

Отмечается, что проблемы в финансах также считаются важной причиной в распаде семьи. Почти четверть россиян отметили, что отсутствие стабильной работы и интерес в азартных играх тоже может привести к разрушению семейных отношений.

Ранее семейный и провокативный психолог Елена Гусева сообщила, что мужчины могут изменять, если у партнерши нет развития. Также причиной измен, указала она, может быть отказ женщины в разнообразии половой жизни.

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Измена партнера или наличие вредных привычек являются главными причинами разрушения семьи. Об этом стало известно из опроса «АльфаСтрахования». «В числе причин, которые разрушают семью, в первую очередь, называли неверность супруга или супруги (33%), а также наличие вредных привычек (30%)», — говорится в материале. Данные приводит «Газета.ru». Отмечается, что проблемы в финансах также считаются важной причиной в распаде семьи. Почти четверть россиян отметили, что отсутствие стабильной работы и интерес в азартных играх тоже может привести к разрушению семейных отношений. Ранее семейный и провокативный психолог Елена Гусева сообщила, что мужчины могут изменять, если у партнерши нет развития. Также причиной измен, указала она, может быть отказ женщины в разнообразии половой жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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