Россияне назвали главные причины разрушения семей

Россияне назвали главными причинами разрушения семьи измены и вредные привычки

10 июля 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Измена партнера может привести к разрушению семьи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Измена партнера или наличие вредных привычек являются главными причинами разрушения семьи. Об этом стало известно из опроса «АльфаСтрахования». «В числе причин, которые разрушают семью, в первую очередь, называли неверность супруга или супруги (33%), а также наличие вредных привычек (30%)», — говорится в материале. Данные приводит « Газета.ru ». Отмечается, что проблемы в финансах также считаются важной причиной в распаде семьи. Почти четверть россиян отметили, что отсутствие стабильной работы и интерес в азартных играх тоже может привести к разрушению семейных отношений. Ранее семейный и провокативный психолог Елена Гусева сообщила, что мужчины могут изменять, если у партнерши нет развития. Также причиной измен, указала она, может быть отказ женщины в разнообразии половой жизни.

Измена партнера или наличие вредных привычек являются главными причинами разрушения семьи. Об этом стало известно из опроса «АльфаСтрахования». «В числе причин, которые разрушают семью, в первую очередь, называли неверность супруга или супруги (33%), а также наличие вредных привычек (30%)», — говорится в материале. Данные приводит «Газета.ru». Отмечается, что проблемы в финансах также считаются важной причиной в распаде семьи. Почти четверть россиян отметили, что отсутствие стабильной работы и интерес в азартных играх тоже может привести к разрушению семейных отношений. Ранее семейный и провокативный психолог Елена Гусева сообщила, что мужчины могут изменять, если у партнерши нет развития. Также причиной измен, указала она, может быть отказ женщины в разнообразии половой жизни.