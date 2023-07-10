ФСБ задержала руководителей клиники за организацию миграции украинцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пульсоксиметр. Пермь, таблетки, лекарства, диабет, covid, ковид, пульсоксиметр, медицинский рецепт, справка от врача, врачебные рекомендации, медицинская печать
Частная клиника выдавала украинцам липовые справки Фото:

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) совместно с МВД задержала руководителей частной клиники по подозрению в выдаче фиктивных справок, предписывающих прохождение обследования в Московской области. Из-за фальшивых бумаг в Россию въехали более 150 граждан Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны граждане РФ, которые, являясь руководителями и сотрудниками частной медицинской клиники, организовали незаконное изготовление и выдачу гражданам Украины фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в медицинском учреждении Московской области», — сообщило ведомство. По данным ФСБ, украинские граждане не имели указанных заболеваний, соответственно, лечение им не требовалось. Благодаря фальшивым бумагам, в РФ въехали и встали на миграционный учет в Московском регионе более 150 украинцев.

В отношении владельцев клиники возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Количество задержанных не уточняется.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) совместно с МВД задержала руководителей частной клиники по подозрению в выдаче фиктивных справок, предписывающих прохождение обследования в Московской области. Из-за фальшивых бумаг в Россию въехали более 150 граждан Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны граждане РФ, которые, являясь руководителями и сотрудниками частной медицинской клиники, организовали незаконное изготовление и выдачу гражданам Украины фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в медицинском учреждении Московской области», — сообщило ведомство. По данным ФСБ, украинские граждане не имели указанных заболеваний, соответственно, лечение им не требовалось. Благодаря фальшивым бумагам, в РФ въехали и встали на миграционный учет в Московском регионе более 150 украинцев. В отношении владельцев клиники возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Количество задержанных не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...