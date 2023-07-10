ФСБ задержала руководителей клиники за организацию миграции украинцев

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) совместно с МВД задержала руководителей частной клиники по подозрению в выдаче фиктивных справок, предписывающих прохождение обследования в Московской области. Из-за фальшивых бумаг в Россию въехали более 150 граждан Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны граждане РФ, которые, являясь руководителями и сотрудниками частной медицинской клиники, организовали незаконное изготовление и выдачу гражданам Украины фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в медицинском учреждении Московской области», — сообщило ведомство. По данным ФСБ, украинские граждане не имели указанных заболеваний, соответственно, лечение им не требовалось. Благодаря фальшивым бумагам, в РФ въехали и встали на миграционный учет в Московском регионе более 150 украинцев.
В отношении владельцев клиники возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Количество задержанных не уточняется.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.