Родственник погибшей на Крымском мосту семьи рассказал о двух взрывах в момент ЧП

17 июля 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Погибшие Наталья и Алексей Кулик перестали выходит на связь после второго взрыва Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ЧП на Крымском мосту В момент ЧП на Крымском мосту прозвучало два взрыва. После второго погибшие Наталья и Алексей Кулик перестали выходить на связь. Об этом рассказал родственник Натальи. «Около трех часов ночи семья Кулик услышала первый хлопок, после которого на всем мосту погас свет. После второго хлопка они перестали выходить на связь», — передает слова родственника MK.RU . Он добавил, что Наталья и Алексей Кулик ехали на отдых вместе с семьей сестры Натальи на двух машинах. Семьи планировали отдых на Черноморском побережье в Крыму и решили начать путешествие ночью, чтобы избежать пробок. Родственник погибших Сергей Шестаков остановился и увидел бездыханное тело Алексея. Наталья погибла на месте. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о временной остановке движения на Крымском мосту из-за чрезвычайного происшествия на 145-й опоре со стороны Краснодарского края. По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту двое погибли, а также пострадал ребенок, передает Life .

В момент ЧП на Крымском мосту прозвучало два взрыва. После второго погибшие Наталья и Алексей Кулик перестали выходить на связь. Об этом рассказал родственник Натальи. «Около трех часов ночи семья Кулик услышала первый хлопок, после которого на всем мосту погас свет. После второго хлопка они перестали выходить на связь», — передает слова родственника MK.RU. Он добавил, что Наталья и Алексей Кулик ехали на отдых вместе с семьей сестры Натальи на двух машинах. Семьи планировали отдых на Черноморском побережье в Крыму и решили начать путешествие ночью, чтобы избежать пробок. Родственник погибших Сергей Шестаков остановился и увидел бездыханное тело Алексея. Наталья погибла на месте. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о временной остановке движения на Крымском мосту из-за чрезвычайного происшествия на 145-й опоре со стороны Краснодарского края. По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту двое погибли, а также пострадал ребенок, передает Life.