SHOT: в Подмосковье упали два беспилотника

В Подмосковье упали два беспилотника с камерами
Два беспилотника с камерой упали в Подмосковье. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.
«Первый коптер с двойной камерой обнаружили в Люберцах, недалеко от промзоны. <…> Второй БПЛА рухнул недалеко от Домодедово», — передает telegram-канал. Отмечается, что первый беспилотник упал на участок дома. Их обнаружил мужчина во время выгула собаки.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается.
Обновлено в 11:16 по мск. В пресс-службе «Домодедово» ответили, что беспилотник, найденный в районе аэропорта, оказался гражданским. Взрывчатых веществ не обнаружено, передает РИА Новости.
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