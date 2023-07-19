SHOT: в Подмосковье упали два беспилотника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, stock,  дрон
В Подмосковье упали два беспилотника с камерами Фото:

Два беспилотника с камерой упали в Подмосковье. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.

«Первый коптер с двойной камерой обнаружили в Люберцах, недалеко от промзоны. <…> Второй БПЛА рухнул недалеко от Домодедово», — передает telegram-канал. Отмечается, что первый беспилотник упал на участок дома. Их обнаружил мужчина во время выгула собаки.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается.

Обновлено в 11:16 по мск. В пресс-службе «Домодедово» ответили, что беспилотник, найденный в районе аэропорта, оказался гражданским. Взрывчатых веществ не обнаружено, передает РИА Новости.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два беспилотника с камерой упали в Подмосковье. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. «Первый коптер с двойной камерой обнаружили в Люберцах, недалеко от промзоны. <…> Второй БПЛА рухнул недалеко от Домодедово», — передает telegram-канал. Отмечается, что первый беспилотник упал на участок дома. Их обнаружил мужчина во время выгула собаки. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается. Обновлено в 11:16 по мск. В пресс-службе «Домодедово» ответили, что беспилотник, найденный в районе аэропорта, оказался гражданским. Взрывчатых веществ не обнаружено, передает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...