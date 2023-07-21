Историк раскрыл подоплеку создания польско-украинского воинского соединения

Историк Подберезкин: польско-украинские союзы всегда носили русофобский характер

21 июля 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Запад планирует создать воинское соединение из поляков, литовцев и украинцев Фото: Official White House / Adam Schultz В истории союзы между поляками и украинцами всегда носили русофобский характер. Об этом URA.RU рассказал директор Центра военно-политических проблем, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. «В истории подобные союзы между Польшей, Литвой и украинцами бывали нередко. Особенно преуспели в этом украинцы, которые без конца объединялись то с татарами против поляков, то с поляками против литовцев, то с литовцами и поляками против немцев, то против московитов. Эта гибкость, пластичность украинская и польская всегда присутствовала, особенно в средние века и позднее Средневековье. Всегда это носило отчетливый русофобский или антимосковский характер, начиная с X—XI веков, когда поляки претендовали на киевское княжение», — сказал Алексей Подберезкин. Профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета, доктор исторических наук Никита Ломагин в беседе с URA.RU подчеркнул, что западные соседи Украины могут воспользоваться нынешним положением дел Киева. «К сожалению, такой сценарий возможен с исторической точки зрения. Соседи Украины рассматривают соответствующий конфликт не только как угрозу самой Украине, но и определенные возможности. К сожалению, то положение, которое складывается, иногда используют для себя. Корысть экономическая и политическая прослеживается во многих вещах», — объяснил собеседник агентства. «В том числе в отношении украинского зерна. С политической высокой ноты перейдем на землю. Заявление премьер-министра Польши о том, что они закрывают страну для украинского зерна, якобы под давлением снизу, то бишь польских фермеров», — добавил историк. Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что Запад планирует создать воинское соединение, состоящее из стран Польши, Литвы и украинской части для оккупации западной Украины. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин отметил, что Польша планирует разместить свои войска в западной Украине. Путин поручил Нарышкину дальше отслеживать планы Польши в отношении Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В истории союзы между поляками и украинцами всегда носили русофобский характер. Об этом URA.RU рассказал директор Центра военно-политических проблем, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. «В истории подобные союзы между Польшей, Литвой и украинцами бывали нередко. Особенно преуспели в этом украинцы, которые без конца объединялись то с татарами против поляков, то с поляками против литовцев, то с литовцами и поляками против немцев, то против московитов. Эта гибкость, пластичность украинская и польская всегда присутствовала, особенно в средние века и позднее Средневековье. Всегда это носило отчетливый русофобский или антимосковский характер, начиная с X—XI веков, когда поляки претендовали на киевское княжение», — сказал Алексей Подберезкин. Профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета, доктор исторических наук Никита Ломагин в беседе с URA.RU подчеркнул, что западные соседи Украины могут воспользоваться нынешним положением дел Киева. «К сожалению, такой сценарий возможен с исторической точки зрения. Соседи Украины рассматривают соответствующий конфликт не только как угрозу самой Украине, но и определенные возможности. К сожалению, то положение, которое складывается, иногда используют для себя. Корысть экономическая и политическая прослеживается во многих вещах», — объяснил собеседник агентства. «В том числе в отношении украинского зерна. С политической высокой ноты перейдем на землю. Заявление премьер-министра Польши о том, что они закрывают страну для украинского зерна, якобы под давлением снизу, то бишь польских фермеров», — добавил историк. Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что Запад планирует создать воинское соединение, состоящее из стран Польши, Литвы и украинской части для оккупации западной Украины. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин отметил, что Польша планирует разместить свои войска в западной Украине. Путин поручил Нарышкину дальше отслеживать планы Польши в отношении Украины.