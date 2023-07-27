Кремль оценил работу депутатов Госдумы

Помощь участникам СВО и их семьям является приоритетом власти, заявил Дмитрий Песков
Деятельность депутатов Госдумы по помощи участникам спецоперации на Украине и интеграции новых регионов РФ можно лишь поприветствовать. Они проделали сложную работу. Такую оценку дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Все, что касается новых регионов и интеграции их, помощи участников СВО и их семьям, является абсолютным приоритетом власти. И в этом плане можно поприветствовать сложную работу, которую проделала палата парламента», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Весенняя сессия у депутатов Госдумы закончилась 27 июля. Теперь они будут работать с регионами РФ.
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