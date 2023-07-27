Кремль оценил работу депутатов Госдумы

Песков: депутаты Госдумы проделали сложную работу по интеграции новых регионов РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Помощь участникам СВО и их семьям является приоритетом власти, заявил Дмитрий Песков Фото:

Деятельность депутатов Госдумы по помощи участникам спецоперации на Украине и интеграции новых регионов РФ можно лишь поприветствовать. Они проделали сложную работу. Такую оценку дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Все, что касается новых регионов и интеграции их, помощи участников СВО и их семьям, является абсолютным приоритетом власти. И в этом плане можно поприветствовать сложную работу, которую проделала палата парламента», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Весенняя сессия у депутатов Госдумы закончилась 27 июля. Теперь они будут работать с регионами РФ.

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Деятельность депутатов Госдумы по помощи участникам спецоперации на Украине и интеграции новых регионов РФ можно лишь поприветствовать. Они проделали сложную работу. Такую оценку дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Все, что касается новых регионов и интеграции их, помощи участников СВО и их семьям, является абсолютным приоритетом власти. И в этом плане можно поприветствовать сложную работу, которую проделала палата парламента», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Весенняя сессия у депутатов Госдумы закончилась 27 июля. Теперь они будут работать с регионами РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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