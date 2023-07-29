Подоляк: утечки в западных СМИ разрушают планы ВСУ

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
Подоляк считает комментарии западных партнеров в отношении России не корректными Фото:
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Регулярные утечки информации из западных СМИ негативно влияют на планы ВСУ в зоне боевых действий. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью журналистам.

«Они всегда мешают. <…> Кто делает все сливы. Все непродуманные заявления приводят к тому, что Украина выплачивает гораздо большую цену, чем могла бы», — сообщил Подоляк украинскому телеканалу «24».

Он также считает, что высказывания западных партнеров в отношении России неоднозначны. Подоляк предлагает коллегам отказаться от комментирования хода боевых действий, раз они не способны это делать верно.

Ранее URA.RU сообщало, что секретные данные американской разведки попали в сеть в апреле 2023 года. Закрытые документы содержат информацию о количестве вооружения и планах по контрнаступлению украинской армии. Пентагон обнаружил утечку только после публикации в СМИ. Подлинность материалов пока не доказана.

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Регулярные утечки информации из западных СМИ негативно влияют на планы ВСУ в зоне боевых действий. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью журналистам. «Они всегда мешают. <…> Кто делает все сливы. Все непродуманные заявления приводят к тому, что Украина выплачивает гораздо большую цену, чем могла бы», — сообщил Подоляк украинскому телеканалу «24». Он также считает, что высказывания западных партнеров в отношении России неоднозначны. Подоляк предлагает коллегам отказаться от комментирования хода боевых действий, раз они не способны это делать верно. Ранее URA.RU сообщало, что секретные данные американской разведки попали в сеть в апреле 2023 года. Закрытые документы содержат информацию о количестве вооружения и планах по контрнаступлению украинской армии. Пентагон обнаружил утечку только после публикации в СМИ. Подлинность материалов пока не доказана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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