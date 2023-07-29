Подоляк: утечки в западных СМИ разрушают планы ВСУ

29 июля 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Подоляк считает комментарии западных партнеров в отношении России не корректными Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Регулярные утечки информации из западных СМИ негативно влияют на планы ВСУ в зоне боевых действий. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью журналистам. «Они всегда мешают. <…> Кто делает все сливы. Все непродуманные заявления приводят к тому, что Украина выплачивает гораздо большую цену, чем могла бы», — сообщил Подоляк украинскому телеканалу « 24 ». Он также считает, что высказывания западных партнеров в отношении России неоднозначны. Подоляк предлагает коллегам отказаться от комментирования хода боевых действий, раз они не способны это делать верно. Ранее URA.RU сообщало, что секретные данные американской разведки попали в сеть в апреле 2023 года. Закрытые документы содержат информацию о количестве вооружения и планах по контрнаступлению украинской армии. Пентагон обнаружил утечку только после публикации в СМИ. Подлинность материалов пока не доказана.

Регулярные утечки информации из западных СМИ негативно влияют на планы ВСУ в зоне боевых действий. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью журналистам. «Они всегда мешают. <…> Кто делает все сливы. Все непродуманные заявления приводят к тому, что Украина выплачивает гораздо большую цену, чем могла бы», — сообщил Подоляк украинскому телеканалу «24». Он также считает, что высказывания западных партнеров в отношении России неоднозначны. Подоляк предлагает коллегам отказаться от комментирования хода боевых действий, раз они не способны это делать верно. Ранее URA.RU сообщало, что секретные данные американской разведки попали в сеть в апреле 2023 года. Закрытые документы содержат информацию о количестве вооружения и планах по контрнаступлению украинской армии. Пентагон обнаружил утечку только после публикации в СМИ. Подлинность материалов пока не доказана.