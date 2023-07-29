Подоляк: утечки в западных СМИ разрушают планы ВСУ

Регулярные утечки информации из западных СМИ негативно влияют на планы ВСУ в зоне боевых действий. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью журналистам.
«Они всегда мешают. <…> Кто делает все сливы. Все непродуманные заявления приводят к тому, что Украина выплачивает гораздо большую цену, чем могла бы», — сообщил Подоляк украинскому телеканалу «
Он также считает, что высказывания западных партнеров в отношении России неоднозначны. Подоляк предлагает коллегам отказаться от комментирования хода боевых действий, раз они не способны это делать верно.
Ранее URA.RU сообщало, что секретные данные американской разведки попали в сеть в апреле 2023 года. Закрытые документы содержат информацию о количестве вооружения и планах по контрнаступлению украинской армии. Пентагон обнаружил утечку только после публикации в СМИ. Подлинность материалов пока не доказана.
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