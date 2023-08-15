Кеннеди-младший назвал условие распада НАТО из-за России

Кеннеди-младший: НАТО развалится, если вступит в конфликт с Россией

15 августа 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Роберт Кеннеди-младший заявил, что никто из стран НАТО не хочет противостоять России Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО распадется, если вступит в военный конфликт с Россией. Об этом заявил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший. «Конфликт на Украине — разменная монета в политических играх США. Сейчас все члены НАТО туда втянуты. Если альянс вступит в военный конфликт с Россией, то он развалится. Не все страны НАТО готовы конфликтовать с Россией. Например, Греция», — сообщил Кеннеди-младший в интервью британскому каналу GB News. Он подчеркнул, что не все страны альянса готовы начать конфликт с Россией, приводя в пример Грецию. По словам Кеннеди-младшего, никто из стран не хочет противостоять России. Он отметил, что неоднозначная политика США может привести к ядерному кризису в мире. Ранее британские обозреватели заявили, что российская автоматизированная станция помех (АСП) «Житель» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» эффективно справляются с западной техникой. Американский военный аналитик Брайан Кларк заявил, что российская армия научилась эффективно противостоять западным ракетам с помощью GPS и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

НАТО распадется, если вступит в военный конфликт с Россией. Об этом заявил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший. «Конфликт на Украине — разменная монета в политических играх США. Сейчас все члены НАТО туда втянуты. Если альянс вступит в военный конфликт с Россией, то он развалится. Не все страны НАТО готовы конфликтовать с Россией. Например, Греция», — сообщил Кеннеди-младший в интервью британскому каналу GB News. Он подчеркнул, что не все страны альянса готовы начать конфликт с Россией, приводя в пример Грецию. По словам Кеннеди-младшего, никто из стран не хочет противостоять России. Он отметил, что неоднозначная политика США может привести к ядерному кризису в мире. Ранее британские обозреватели заявили, что российская автоматизированная станция помех (АСП) «Житель» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» эффективно справляются с западной техникой. Американский военный аналитик Брайан Кларк заявил, что российская армия научилась эффективно противостоять западным ракетам с помощью GPS и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).