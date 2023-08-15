Кеннеди-младший назвал условие распада НАТО из-за России

Кеннеди-младший: НАТО развалится, если вступит в конфликт с Россией
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Роберт Кеннеди-младший заявил, что никто из стран НАТО не хочет противостоять России Фото:

НАТО распадется, если вступит в военный конфликт с Россией. Об этом заявил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.

«Конфликт на Украине — разменная монета в политических играх США. Сейчас все члены НАТО туда втянуты. Если альянс вступит в военный конфликт с Россией, то он развалится. Не все страны НАТО готовы конфликтовать с Россией. Например, Греция», — сообщил Кеннеди-младший в интервью британскому каналу GB News. Он подчеркнул, что не все страны альянса готовы начать конфликт с Россией, приводя в пример Грецию.

По словам Кеннеди-младшего, никто из стран не хочет противостоять России. Он отметил, что неоднозначная политика США может привести к ядерному кризису в мире.

Ранее британские обозреватели заявили, что российская автоматизированная станция помех (АСП) «Житель» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» эффективно справляются с западной техникой. Американский военный аналитик Брайан Кларк заявил, что российская армия научилась эффективно противостоять западным ракетам с помощью GPS и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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НАТО распадется, если вступит в военный конфликт с Россией. Об этом заявил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший. «Конфликт на Украине — разменная монета в политических играх США. Сейчас все члены НАТО туда втянуты. Если альянс вступит в военный конфликт с Россией, то он развалится. Не все страны НАТО готовы конфликтовать с Россией. Например, Греция», — сообщил Кеннеди-младший в интервью британскому каналу GB News. Он подчеркнул, что не все страны альянса готовы начать конфликт с Россией, приводя в пример Грецию. По словам Кеннеди-младшего, никто из стран не хочет противостоять России. Он отметил, что неоднозначная политика США может привести к ядерному кризису в мире. Ранее британские обозреватели заявили, что российская автоматизированная станция помех (АСП) «Житель» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» эффективно справляются с западной техникой. Американский военный аналитик Брайан Кларк заявил, что российская армия научилась эффективно противостоять западным ракетам с помощью GPS и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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