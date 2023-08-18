МИД РФ: Лондон готовит диверсионные отряды из украинских боевиков

19 августа 2023 в 07:26 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что НАТО и Украина провоцируют конфликт в Африке Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания планирует диверсии с помощью украинских боевиков в разных странах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия видит намерения власти Британии на использование киевского режима для решения задач в других регионах. «С учетом того, что MI6 в лице ее руководителя Ричарда Мура с недавних пор открыто бравирует своей вовлеченностью в планирование и осуществление террористических атак киевского режима на нашу страну, фиксируем намерения британских властей использовать украинских марионеток для решения задач и в других регионах мира», — сообщила Захарова в беседе с РИА Новости. Она отметила, что Великобритания ставит под угрозу бывшие колонии. Захарова подчеркнула, что НАТО и Украина провоцируют конфликт в Африке. По ее словам, за планы Британии будут расплачиваться африканцы и украинцы. Представитель МИД отметила, что киевскому режиму важны только деньги. «В этих махинациях украинские солдаты, очевидно, служат своеобразной платой Киева за военную помощь Запада», — заявила Захарова. Ранее военно-дипломатический источник сообщил, что британская разведка начала подготовку украинских боевиков для отправки Африку. Ее задачами является ликвидация лидеров континента и проведение диверсий на его территории. Кандидат политических наук Дмитрий Журавлев заявил, что Великобритании не жалко отправлять в Африку украинских бойцов для организации диверсий. Журавлев подчеркнул, что отряд будет состоять из ста бойцов, у которых есть опыт в военных действиях на восточном фронте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Великобритания планирует диверсии с помощью украинских боевиков в разных странах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия видит намерения власти Британии на использование киевского режима для решения задач в других регионах. «С учетом того, что MI6 в лице ее руководителя Ричарда Мура с недавних пор открыто бравирует своей вовлеченностью в планирование и осуществление террористических атак киевского режима на нашу страну, фиксируем намерения британских властей использовать украинских марионеток для решения задач и в других регионах мира», — сообщила Захарова в беседе с РИА Новости. Она отметила, что Великобритания ставит под угрозу бывшие колонии. Захарова подчеркнула, что НАТО и Украина провоцируют конфликт в Африке. По ее словам, за планы Британии будут расплачиваться африканцы и украинцы. Представитель МИД отметила, что киевскому режиму важны только деньги. «В этих махинациях украинские солдаты, очевидно, служат своеобразной платой Киева за военную помощь Запада», — заявила Захарова. Ранее военно-дипломатический источник сообщил, что британская разведка начала подготовку украинских боевиков для отправки Африку. Ее задачами является ликвидация лидеров континента и проведение диверсий на его территории. Кандидат политических наук Дмитрий Журавлев заявил, что Великобритании не жалко отправлять в Африку украинских бойцов для организации диверсий. Журавлев подчеркнул, что отряд будет состоять из ста бойцов, у которых есть опыт в военных действиях на восточном фронте.