Британская разведка подготовила группировку украинских боевиков для отправки Африку. Ее задачами является ликвидация лидеров континента и проведение диверсий на его территории. Об этом сообщил военно-дипломатический источник.
«Задачей подготовленного британскими спецслужбами украинского подразделения станет проведение диверсий на объектах инфраструктуры в странах Африки, а также ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией», — сообщают РИА Новости со ссылкой на источник. Возглавляет боевиков офицер главного управления разведки Украины Виталий Пращук, который имеет опыт «успешных ликвидаций» и принимал участие в операциях в Зимбабве.
Ранее сообщалось, что Великобритания в августе планирует отправить в Африку 100 украинских боевиков. Ожидается, что группировка помешает развитию сотрудничества между странами Африки и России. Члены диверсионно-карательного отряда имеют опыт сражений с армией Россией.
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