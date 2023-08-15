РИАН: британские спецслужбы хотят ликвидировать лидеров Африки с помощью ВСУ

16 августа 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Украинских боевиков возглавил офицер ГУР, который имеет опыт «успешных ликвидаций» Фото: Министерство обороны Украины Британская разведка подготовила группировку украинских боевиков для отправки Африку. Ее задачами является ликвидация лидеров континента и проведение диверсий на его территории. Об этом сообщил военно-дипломатический источник. «Задачей подготовленного британскими спецслужбами украинского подразделения станет проведение диверсий на объектах инфраструктуры в странах Африки, а также ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией», — сообщают РИА Новости со ссылкой на источник. Возглавляет боевиков офицер главного управления разведки Украины Виталий Пращук, который имеет опыт «успешных ликвидаций» и принимал участие в операциях в Зимбабве. Ранее сообщалось, что Великобритания в августе планирует отправить в Африку 100 украинских боевиков. Ожидается, что группировка помешает развитию сотрудничества между странами Африки и России. Члены диверсионно-карательного отряда имеют опыт сражений с армией Россией.

Британская разведка подготовила группировку украинских боевиков для отправки Африку. Ее задачами является ликвидация лидеров континента и проведение диверсий на его территории. Об этом сообщил военно-дипломатический источник. «Задачей подготовленного британскими спецслужбами украинского подразделения станет проведение диверсий на объектах инфраструктуры в странах Африки, а также ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией», — сообщают РИА Новости со ссылкой на источник. Возглавляет боевиков офицер главного управления разведки Украины Виталий Пращук, который имеет опыт «успешных ликвидаций» и принимал участие в операциях в Зимбабве. Ранее сообщалось, что Великобритания в августе планирует отправить в Африку 100 украинских боевиков. Ожидается, что группировка помешает развитию сотрудничества между странами Африки и России. Члены диверсионно-карательного отряда имеют опыт сражений с армией Россией.