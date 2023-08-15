15 августа 2023

РИАН: британские спецслужбы хотят ликвидировать лидеров Африки с помощью ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, украина, флаг, ВСУ, украинские военные, stock
Украинских боевиков возглавил офицер ГУР, который имеет опыт «успешных ликвидаций» Фото:

Британская разведка подготовила группировку украинских боевиков для отправки Африку. Ее задачами является ликвидация лидеров континента и проведение диверсий на его территории. Об этом сообщил военно-дипломатический источник.

«Задачей подготовленного британскими спецслужбами украинского подразделения станет проведение диверсий на объектах инфраструктуры в странах Африки, а также ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией», — сообщают РИА Новости со ссылкой на источник. Возглавляет боевиков офицер главного управления разведки Украины Виталий Пращук, который имеет опыт «успешных ликвидаций» и принимал участие в операциях в Зимбабве.

Ранее сообщалось, что Великобритания в августе планирует отправить в Африку 100 украинских боевиков. Ожидается, что группировка помешает развитию сотрудничества между странами Африки и России. Члены диверсионно-карательного отряда имеют опыт сражений с армией Россией.

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Британская разведка подготовила группировку украинских боевиков для отправки Африку. Ее задачами является ликвидация лидеров континента и проведение диверсий на его территории. Об этом сообщил военно-дипломатический источник. «Задачей подготовленного британскими спецслужбами украинского подразделения станет проведение диверсий на объектах инфраструктуры в странах Африки, а также ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией», — сообщают РИА Новости со ссылкой на источник. Возглавляет боевиков офицер главного управления разведки Украины Виталий Пращук, который имеет опыт «успешных ликвидаций» и принимал участие в операциях в Зимбабве. Ранее сообщалось, что Великобритания в августе планирует отправить в Африку 100 украинских боевиков. Ожидается, что группировка помешает развитию сотрудничества между странами Африки и России. Члены диверсионно-карательного отряда имеют опыт сражений с армией Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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